Alpine y un dato inquietante antes del debut en 2026: un motor Mercedes no rendiría al 100 %

La temporada 2026 de Fórmula 1 comienza este fin de semana en Australia con una enorme expectativa por el debut del nuevo reglamento técnico. Sin embargo, en la previa de la primera carrera también surgieron algunas dudas relacionadas con la fiabilidad de los motores Mercedes , un tema que inevitablemente pone el foco en Alpine .

El equipo francés inicia este año una etapa histórica tras abandonar su propio programa de motores y convertirse en cliente del fabricante alemán. Por eso, cualquier información vinculada al rendimiento o a posibles limitaciones de estas unidades de potencia genera atención dentro del entorno de la escudería .

En las últimas horas, una publicación del cofundador del sitio especializado Autoracer instaló una versión que rápidamente comenzó a circular dentro del paddock.

El posteo del usuario @SmilexTech, uno de los responsables del portal, plantea que existirían algunas dudas internas sobre la fiabilidad de los motores Mercedes en la primera carrera del año. " Mercedes , al menos públicamente, no asume demasiada responsabilidad, y habla de Ferrari y Red Bull como equipos bien posicionados. Sin embargo, internamente, se sienten los favoritos, aunque existen dudas sobre la fiabilidad del motor, dado que (al menos) un equipo cliente ha sido informado de que no podrá aprovechar al máximo su potencial en Melbourne".

Por el momento no trascendió cuál sería la escudería afectada por esa advertencia ni si la medida alcanzaría a más de un equipo.

Qué significa esto para Alpine

La situación resulta especialmente relevante para Alpine porque 2026 marca el inicio de su alianza técnica con Mercedes. Tras años de desarrollar sus propios motores en Viry-Chatillon, la escudería decidió cerrar ese programa y adoptar las unidades de potencia alemanas como parte de una estrategia para mejorar su competitividad.

Además del equipo oficial Mercedes, el fabricante suministrará motores esta temporada a Alpine, McLaren y Williams, lo que significa que ocho autos de la parrilla utilizarán la misma base mecánica.

Reglamentariamente, la FIA exige que todos los equipos clientes reciban exactamente la misma unidad de potencia que el equipo de fábrica. En teoría, no existen motores “de segunda” ni versiones distintas para cada escudería.

motor mercedes Advierten sobre la fiabilidad del motor Mercedes antes del estreno de la Fórmula 1 en Australia. X @MercedesF1_Hub

Por qué tener el mismo motor no asegura el mismo rendimiento

Aun así, compartir proveedor no implica necesariamente obtener el mismo rendimiento en pista. El desempeño final de un auto de Fórmula 1 depende de muchos otros factores además del motor.

El diseño del chasis, la forma en que se integra la unidad de potencia, la refrigeración, la distribución del peso y la eficiencia aerodinámica influyen directamente en la capacidad del conjunto para aprovechar todo el potencial del motor.

También intervienen los mapas de motor, la gestión electrónica y el software dentro de los márgenes permitidos por la FIA, lo que puede generar diferencias en velocidad punta, consumo de energía híbrida o rendimiento en carrera.

franco colapinto baréin2 Alpine inicia en 2026 una nueva etapa en la Fórmula 1 como equipo cliente de Mercedes. www.francolapinto.com

Por eso, aunque Alpine comparta ahora la misma base mecánica que Mercedes, el verdadero desafío estará en el desarrollo global del auto. En una temporada marcada por cambios reglamentarios profundos, cada detalle puede marcar la diferencia en la lucha por posiciones dentro de la parrilla.