La sinceridad brutal de Pierre Gasly antes del inicio de la Fórmula 1 2026

La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzará con múltiples incógnitas para la mayoría de los equipos, especialmente por la entrada en vigor de un nuevo reglamento técnico. En ese contexto, Alpine inicia una etapa clave con la expectativa de recuperar protagonismo en la categoría.

El equipo con sede en Enstone decidió el año pasado realizar una apuesta fuerte: detener el desarrollo del monoplaza de 2025 para concentrar recursos en el nuevo proyecto reglamentario. Aquella decisión impactó en los resultados de la última temporada, pero dentro de la estructura confían en que el esfuerzo se traduzca en una base más competitiva a partir del Gran Premio de Australia.

A este nuevo ciclo también se suma un cambio importante en lo técnico, ya que la escudería comenzará a utilizar motores Mercedes. Para Pierre Gasly , quien afrontará su cuarta temporada con el equipo (la décima en la Fórmula 1 ), el panorama inicial es claro y el primer objetivo está bien definido.

El piloto francés no intentó maquillar la realidad al analizar la situación de Alpine frente a las principales escuderías del campeonato. "Creo que los cuatro equipos punteros van a estar claramente por delante de nosotros. Y el objetivo será cerrar esa brecha lo más rápido posible a lo largo del año", dijo Gasly este jueves en Melbourne ante los medios.

El análisis del francés se basa en lo observado durante las pruebas de pretemporada, donde algunas escuderías dejaron señales de una ventaja importante. "Por lo que vimos en los test, parece que definitivamente hay cuatro equipos que se destacan, que deberían asegurarse las primeras ocho posiciones con bastante frecuencia. ¿Significa que es imposible ir y molestarlos algunas veces? Esperemos que más pronto que tarde".

pierre gasly1 Gasly fue contundente antes del debut de Alpine en 2026. X @alpineclub_esp

A partir de ese escenario, el objetivo inmediato del equipo aparece más ligado a consolidarse dentro del pelotón medio. "Pero en este momento, de manera justa y objetiva, el objetivo será destacarnos dentro del mediocampo como primer paso al comienzo del año", explicó.

Un receso corto y mucho trabajo para el nuevo proyecto

El invierno fue particularmente intenso para la estructura de Enstone, que debió adaptarse a un reglamento completamente renovado en un período de tiempo relativamente corto. Gasly destacó el esfuerzo realizado tanto en la fábrica como en la pista para comprender el comportamiento de los nuevos autos y maximizar el potencial de la nueva alianza técnica con Mercedes.

"Ha sido sin parar en la fábrica y en el circuito, en términos de producción, en términos de comprensión, de entender estos nuevos autos, de entender cómo sacar lo mejor de esta nueva relación con Mercedes. Y realmente unirnos para estar encima de todos estos cambios nuevos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alpineclub_esp/status/2029405465981919576&partner=&hide_thread=false | Declaración completa de Pierre Gasly:



- Objetivo ser líder del midfield

- La batalla será con Haas

- Contento del motor Mercedes

- Hay un gran GAP con el TOP4#F1 #AustralianGP pic.twitter.com/Oj8RKfhgDG — Alpine Club (@alpineclub_esp) March 5, 2026

El francés también remarcó que el desafío no fue exclusivo de su equipo, ya que toda la parrilla debió adaptarse a un contexto similar. "Así que ha sido desafiante, pero creo que es justo decir que ha sido desafiante para todo el paddock. Y estoy razonablemente satisfecho de que nos hemos puesto en la mejor posición posible para afrontar esta primera carrera, que obviamente todavía tiene muchas más incógnitas que en años anteriores".

Concentrados en el propio rendimiento

Más allá de lo que puedan mostrar los rivales, en Alpine decidieron priorizar el trabajo interno durante la preparación para el campeonato. Gasly aseguró que el equipo evitó distraerse con comparaciones externas y optó por enfocarse en sus propias debilidades y oportunidades de mejora.

"Hasta ahora hemos sido muy buenos enfocándonos realmente en nosotros mismos y en nuestras limitaciones y áreas a mejorar, sin distraernos demasiado con lo que hay afuera y con lo que han hecho otros equipos. En ese sentido, estoy confiado en que estamos tan preparados como podemos estar".

pierre gasly Gasly asegura que Alpine se adapta en el rendimiento propio mientras los equipos aprenden a convivir con el nuevo reglamento de la Fórmula 1. X @AlpineF1Team

De todos modos, el piloto dejó en claro que las respuestas definitivas recién llegarán cuando el campeonato se ponga en marcha. "No voy a mentir: todavía habrá muchas cosas que aprender de aquí a que llegue el lunes por la mañana", concluyó.