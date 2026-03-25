Desafío Suzuka: qué esperar del circuito japonés con los nuevos autos de Fórmula 1

La Fórmula 1 desembarca en Japón para disputar la tercera fecha del campeonato en Suzuka , un circuito que combina velocidad, técnica y precisión. Considerado uno de los trazados más desafiantes del calendario, vuelve a ser protagonista en un contexto de cambios técnicos que obligan a los equipos a adaptarse.

Desde su debut en 1987, este escenario se ganó un lugar especial dentro de la categoría. Su diseño particular, con sectores enlazados y curvas icónicas, lo convierte en una pista donde el equilibrio del auto resulta determinante.

En este contexto, Alpine analizó los principales desafíos que presentará el circuito japonés , especialmente en relación con el comportamiento de los monoplazas actuales, que presentan diferencias respecto a temporadas anteriores.

Dave Greenwood, director de carreras del equipo, explicó que uno de los cambios más notorios se verá en el arranque de la vuelta: “Con una menor carga aerodinámica en los coches, sin duda veremos velocidades de vértice más bajas en la secuencia inicial de curvas —las esses desde la curva 3 hasta la 7— y los pilotos las tomarán en una marcha más baja”.

A su vez, indicó que no todos los sectores sufrirán el mismo impacto, lo que podría generar diferencias en la forma de encarar cada tramo del circuito.

Sectores decisivos: Spoon y la recta hacia 130R

Otro de los puntos clave será la curva Spoon, donde el agarre jugará un papel fundamental. “El efecto de la menor carga aerodinámica se notará mucho en Spoon. Los pilotos tendrán limitaciones de agarre durante más tiempo allí, lo que lo hará más difícil”, detalló Greenwood en una entrevista publicada por el sitio oficial de Alpine.

También hizo referencia a las zonas de aceleración disponibles: “La FIA ha confirmado que solo habrá dos modos de recta en Suzuka: el primero después de Spoon, que termina justo antes de la 130R, y el segundo en la recta de salida/meta”.

suzuka Suzuka plantea nuevos interrogantes en una temporada marcada por ajustes reglamentarios. www.formula1.com

Adelantamientos, energía y clima: las otras variables en Suzuka

En cuanto a las posibilidades de sobrepaso, el ingeniero evitó afirmaciones tajantes: “Es difícil decirlo, pero con el punto de detección de adelantamiento justo antes de la última curva, obtendrás la ventaja de adelantamiento en la recta de meta”.

Sobre la gestión energética, agregó: “No es tan malo para la recuperación, pero también presenta sus desafíos debido a las largas rectas”, anticipando que habrá diferencias entre equipos en sectores rápidos.

Finalmente, advirtió sobre un posible factor externo: “La recuperación de energía ya no será un problema en mojado, pero su despliegue se vuelve más complicado, especialmente con menos carga aerodinámica. Si llueve, simplemente tenemos que estar preparados”.

De esta manera, Suzuka se presenta como un examen técnico exigente, donde la capacidad de adaptación será determinante para marcar el rumbo del fin de semana.