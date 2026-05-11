El duro descargo de Malcorra tras ser acusado por hinchas de Independiente de "ir para atrás" ante Central

Tras las fuertes críticas en redes de los hinchas de Independiente por una jugada puntual, el volante rompió el silencio con un posteo categórico.

Los hinchas del Rojo tienen a Malcorra entre ceja y ceja por una definición insólita en la eliminación contra Central.

La eliminación de Independiente dejó mucha bronca entre los hinchas. El equipo de Gustavo Quinteros cayó 3-1 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito y quedó afuera en los octavos de final del Torneo Apertura, pero el foco de críticas quedó puesto en Ignacio Malcorra por una jugada muy puntual.

La acción tuvo lugar en el segundo tiempo. A los 23 minutos, cuando el partido todavía estaba 1-1, el volante zurdo recibió solo dentro del área tras un gran pase filtrado de Matías Abaldo y tuvo todo el tiempo del mundo para decidir si le daba el pase a Gabriel Ávalos o pateaba al arco. Sin embargo, el remate le salió débil y terminó sin problemas en las manos de Jeremías Ledesma.

Video: la jugada que desperdició Malcorra en la eliminación de Independiente, con el partido 1-1 La jugada de Malcorra vs. Rosario Central que generó la bronca de los hinchas de Independiente. La jugada de Malcorra vs. Rosario Central que generó la bronca de los hinchas de Independiente. Video: ESPN La jugada rápidamente se viralizó y varios hinchas del Rojo lo acusaron de “ir para atrás”, marcando especialmente su pasado reciente en el Canalla, donde ganó varios títulos y es ídolo. Frente a esa situación, Malcorra no hizo oídos sordos y eligió expresarse públicamente con un mensaje contundente en su cuenta de Instagram.

El furioso posteo del ex Central tras las fuertes críticas de los hinchas del Rojo “Loco, me pueden tratar de perro, de lo que quieran... pero de ir para atrás NUNCA. En mi cabeza siempre estuvo el paso a Gaby (Ávalos). Cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal. Era para arrancarle la cabeza al arquero”, escribió el jugador de 38 años, molesto por las graves acusaciones que recibió en las últimas horas.

En el mismo posteo, Nacho dejó en claro su compromiso con el club de Avellaneda y le pidió disculpas a la gente por la prematura eliminación en los playoffs. “Yo elegí venir a este club gigante a poder ganar algo... perdón por el resultado y no poder seguir avanzando”, concluyó. Horas más tarde, ante la repercusión de su historia, decidió borrarla.