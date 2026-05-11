Otro equipo de Primera División se quedó sin DT ¡y ya se fueron 12 a lo largo del Apertura!

Este lunes, un entrenador presentó su renuncia y abandonó su cargo en un club de la Liga Profesional. Los detalles y la lista completa.

El fútbol argentino, sobre todo la Liga Profesional de Fútbol, continúa siendo una picadora de carne para los entrenadores. Es por eso que, fin de semana de por medio, se volvió costumbre encontrarse con la noticia de alguna renuncia/despido, y esta vez no fue la excepción.

No va más: Mariano Soso presentó su renuncia en Defensa y Justicia Este lunes, Mariano Soso llamó a una conferencia de prensa en la que anunció que le pondrá fin a su segundo ciclo como técnico de Defensa y Justicia. Más allá de que la dirigencia quería que siga, el DT tomó la decisión de dar un paso al costado por no cumplir con el único objetivo que le quedaba en el semestre: clasificar a los playoffs del Torneo Apertura.

“Quiero ser claro al modo al que llegamos en este momento. Al cumplirse el primer año de contrato propuse formalmente una instancia de evaluación, que considero un ejercicio responsable. Revisar lo obtenido y decidir en conjunto si las condiciones estaban dadas para continuar el proyecto. Defensa quiso darle continuidad a mi contrato, pero consideré que al no alcanzar parte de los objetivos trazados tenía que darle espacio a otro cuerpo técnico”, explicó, dejando bien en claro los motivos de su salida.

Mariano Soso.jpg Mariano Soso dejó de ser el DT de Defensa y Justicia tras no clasificar a los playoffs del Apertura.

El Halcón de Varela había arrancado de gran manera el 2026, a tal punto de que fue el equipo con el invicto más largo del campeonato (12 fechas). Sin embargo, en la recta final del semestre el equipo cayó en picada: perdió los últimos 5 partidos y quedó 10° en la Zona A, afuera de los mata-mata y lejos de los puestos de clasificación a copas internacionales (20°). En el medio, además, fue eliminado por Chaco For Ever en los 32avos de final de la Copa Argentina.