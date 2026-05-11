La particular enseñanza de Daniel Oldrá a Zaid Romero, el mendocino convocado a la selección argentina

“La verdad que me sorprendió, pero se lo merece por todo lo que la peleó”, es la primera reflexión que esbozó Daniel Oldrá , director deportivo de Godoy Cruz , tras conocer la convocatoria de Zaid Romero , el único mendocino en la prelista de la selección argentina para el Mundial 2026 .

La relación entre el Gato y el jugador viene de larga data , cuando Oldrá lo descubrió en sus inicios por Huracán Las Heras y decidió sumarlo al plantel de divisiones inferiores del Tomba, a mediados de la década pasada. Sobre esa historia, su vínculo y la particular enseñanza que le dio, el exentrenador habló en una entrevista en el programa Digamos Todo , por MDZ Radio FM 105.5 .

Sobre su primer contacto con el jugador, contó que “estaban jugando el Argentino y siempre los técnicos tratan de poner jugadores más grandes. Justo vimos los partidos de inferiores, lo pudimos convencer y lo trajimos. El Ratón (Rafael) Giardini (expresidente de Huracán ) tiene mucho que ver también”.

Oldrá recordó en MDZ Radio cómo descubrió a Romero y las enseñanzas que pudo darle en el Tomba.

“La verdad que me sorprendió y creo que a él también. Realmente se merece estar en ese lugar, porque la peleó de todos los lugares, no es que la tuvo fácil y pasó rápido, él la tuvo que pelear y se merece que hoy tenga esta gran posibilidad”, admitió sobre la convocatoria que se dio a conocer este lunes por parte de la AFA .

La particular enseñanza de Daniel Oldrá a Zaid Romero

Romero llegó a Godoy Cruz en 2016 y tuvo su debut oficial en Primera División el 8 de diciembre de 2019, en un partido ante Defensa y Justicia por el torneo local. Durante esos años, el Gato Oldrá llevó de la mano al futbolista ya que, entre otras cosas, conocía ese puesto como nadie en el club.

Oldrá Romero tomba Cuando el Gato Oldra dejó Godoy Cruz para irse a Instituto de Córdoba, el jugador dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales. Instagram Zaid Romero

Sobre su trabajo en las aptitudes del jugador, el hoy director deportivo del Tomba contó los detalles de un aspecto del juego que debió enseñarle: “Yo siempre lo jodía por la altura que tenía, porque él no saltaba. Como era tan grandote, siempre ganaba fácil y nunca se preocupó por prepararse para saltar, entonces ahí le costaba”.

“Si tiene algo mal, es el cabezazo, pero te gana por la potencia y por la fortaleza que tiene. Tiene una gran técnica, a pesar de que es un flaco alto, con la pelota sabía mucho”, recordó el exentrenador.

Escuchá la entrevista a Daniel Oldrá en MDZ Radio FM 105.5