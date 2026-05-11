Mazazo para Costas: Racing confirmó la grave lesión de Alan Forneris, ¿qué tiene?

Racing dio a conocer la muy mala noticia para el futbolista de 21 años que salió llorando de la cancha ante Estudiantes en el primer tiempo.

El llanto de Alan Forneris al abandonar la cancha durante el partido entre Racing y Estudiantes de La Plata ya anticipaba el peor escenario. Y aunque la preocupación estaba instalada desde el mismo momento de la lesión, los estudios médicos terminaron confirmando un duro golpe para la Academia: el ex Colón de Santa Fe sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y de los meniscos de la rodilla izquierda.

Alan Forneris se rompió los ligamentos cruzados y es baja en Racing Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2053828550063452259?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2053828550063452259%7Ctwgr%5Ea37ce5447980ccaadfaa8196ddff5838f03a3fdb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ole.com.ar%2Fracing%2Fracing-forneris-lesion-estudiantes_0_u5oHhphLmW.html&partner=&hide_thread=false PARTE MÉDICO



Los estudios realizados esta mañana a Alan Forneris dieron como resultado la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



¡Pronta recuperación! pic.twitter.com/6DxUBLx9Bt — Racing Club (@RacingClub) May 11, 2026 La grave lesión obligará al mediocampista de 21 años a afrontar una recuperación estimada entre seis y ocho meses. Como primer paso, el futbolista deberá someterse a una intervención quirúrgica, cuya fecha será definida una vez que disminuya la inflamación en la zona afectada.

La noticia cayó como un mazazo en Avellaneda, apenas horas después del alivio que significó el triunfo 1-0 sobre Estudiantes, clave para avanzar de fase en el Torneo Apertura y cortar una racha de siete partidos sin victorias. Sin embargo, el saldo positivo de la noche quedó opacado por la lesión de Forneris, que se convirtió en el tercer jugador del plantel en atravesar una recuperación de este tipo junto a Valentín Carboni y Elías Torres.

Cómo se produjo la lesión de Alan Forneris La acción se produjo a los 25 minutos del primer tiempo en La Plata. Durante una cobertura defensiva sobre Eros Mancuso, Forneris cayó mal y la rodilla izquierda hizo un movimiento antinatural que encendió inmediatamente todas las alarmas. Compañeros y rivales pidieron asistencia médica de inmediato, conscientes de la gravedad de la situación.