Con un gol agónico de Sosa, Racing venció 1-0 a Estudiantes y se metió en cuartos de final

Por los octavos de final, Racing se impuso por la mínima sobre Estudiantes de La Plata gracias al tanto de Santi Sosa a los 89 minutos.

En una suerte de reedición de la final del Clausura 2025, Racing venció 1-0 a Estudiantes de La Plata como visitante en el Estadio Uno por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026. El miércoles enfrentará a Rosario Central en cuartos.

En un duelo muy físico y parejo, la Academia se terminó quedando con el triunfo de manera agónica gracias al tanto de Santiago Sosa a los 89 minutos. Unos instantes antes, Edwin Cetré había marcado un golazo para el Pincha, pero fue anulado por un offside previo.

El gol agónico de Sosa para el triunfo de Racing El gol agónico de Sosa para el 1-0 de Racing TNT Sports La primera llegada del partido fue del local, a los 2 minutos de la primera parte, con un remate desde la medialuna del área del delantero Facundo Farías, que salió bajo y fue detenido por el arquero Facundo Cambeses sobre su poste izquierdo. A los 19' llegó Racing, luego de una buena combinación por izquierda y centro del extremo Tomás Conechny para el volante Matías Zaracho, que pifió en su definición.

El primer tiempo tuvo un desarrollo lento, con ambos equipos priorizando el equilibrio y el orden, para no quedar mal parados, aunque en perjuicio de las jugadas de peligro hacia el arco rival. Cuando iban 40' empezaron a llegar los disparos desde afuera del área, uno por lado: el cuadro de Avellaneda lo hizo con un disparo cruzado del lateral Gastón Martirena desde el vértice derecho del área, que se fue ancho, mientras que tres minutos más tarde intentó el carrilero Eros Mancuso, con un nuevo tiro lejano que Cambeses controló a la altura del pecho.

En el cuarto minuto del segundo tiempo llegó la primera situación de riesgo del complemento, cuando el delantero Guido Carrillo recibió un tiro libre al segundo palo y puso la pelota en el área chica con la cabeza, buscando habilitar la llegada de Farías, que no pudo rematar ante un efectivo despeje defensivo. Diez minutos más tarde, un buen desborde por derecha de Farías terminó en un centro atrás para el remate de primera de Carrillo, que definió de primera y, sorprendentemente, le erró al arco con un disparo alto.