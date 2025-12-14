¡Estudiantes venció a Racing por penales y es el campeón del Torneo Clausura 2025!

Estudiantes de La Plata es el flamante campeón del fútbol argentino. Tras el 1-1 durante 120 minutos de la gran final del Torneo Clausura , el Pincha fue más certero que Racing en la definición por penales (5-4) y se coronó como el mejor equipo del semestre en el fútbol argentino, en un partido jugado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El marcador lo abrió Adrián "Maravilla" Martínez a los 35 minutos del segundo tiempo, para Racing , mientras que a los 47, Guido Carrillo logró la igualdad. Gracias a este nuevo título, el equipo platense se clasificó para disputar la Copa Libertadores del año próximo.

El partido fue intenso y parejo desde el inicio. Racing avisó primero con intentos de Duván Vergara y Juan Nardoni, mientras que Estudiantes respondió con aproximaciones de Tiago Palacios y Guido Carrillo, bien contenidas por Facundo Cambeses. El primer tiempo terminó sin goles, pero con chances repartidas y un desarrollo friccionado, marcado por varias infracciones y amonestaciones.

En el complemento, el trámite se mantuvo abierto y con alternativas, Estudiantes mantuvo la iniciativa pero de a poco fue bajando el ritmo.

A los 35 minutos del segundo tiempo, Adrián “Maravilla” Martínez aprovechó un descuido defensivo y definió con gran calidad ante la salida de Fernando Muslera para poner en ventaja a Racing .

La excelsa definición de Maravilla Martínez para el 1-0 de Racing

El golazo de Maravilla Martínez para el 1-0 de Racing

Sin embargo, cuando el título parecía inclinarse para el lado de Racing, llegó la reacción de Estudiantes: en el descuento Carrillo igualó el encuentro de cabeza tras un tiro libre, forzando el tiempo extra.

Guido Carrillo empató para Estudiantes

El gol de Carrillo para el empate agónico de Estudiantes

Y en el alargue el cansancio fue protagonista. Ambos equipos intentaron, pero sin claridad, aunque Racing estuvo cerca con un cabezazo de Martínez, que obligó a una gran intervención de Muslera. Sin más emociones, la final se definió desde los doce pasos.

En la tanda, Estudiantes mostró mayor eficacia y temple. Convirtieron José Sosa, Lucas Alario, Joaquín Tobio Burgos, Eric Meza y Facundo Rodríguez, mientras que Racing falló dos ejecuciones clave: Gastón Martirena y Franco Pardo no pudieron vencer a Muslera, quien se erigió como figura decisiva.

En el último penal de la serie, Franco Pardo erró en la tanda de uno contra uno, el equipo platense se llevó el título y jugará la Copa Libertadores del año próximo.

El penal decisivo que le dio el título a Estudiantes de La Plata

El penal decisivo que le dio el título a Estudiantes de La Plata

De esta manera, Estudiantes se impuso en la definición y se consagró campeón del Torneo Clausura, coronando una final inolvidable y sumando una nueva estrella a su historia, en una noche que quedará grabada como una de las más emotivas del fútbol argentino reciente, luego de ser el club que fue contra Claudio Tapia y la AFA.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Racing vs Estudiantes