Con un doblete de Maravilla Martínez, Racing derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Cilindro

De la mano de su goleador, Racing le gana a Estudiantes de Río Cuarto y se está metiendo en zona de clasificación a playoffs de la Zona B.

Maravilla Martínez volvió con todo y Racing venció a Estudiantes de Río Cuarto con un doblete suyo.

Racing, que acumula siete encuentros sin perder, le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Presidente Perón por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 con un doblete de su goleador, Adrián "Maravilla" Martínez, quien volvió tras varios encuentros ausentes por una lesión.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas escala a la sexta posición de la Zona B con 15 puntos y en la próxima fecha visitará a Belgrano de Córdoba el sábado a las 22:15 en el estadio Julio César Villagra.

Por su parte, el equipo dirigido interinamente por Gerardo Acuña se hunde en el fondo de la Zona B con 4 puntos y se asienta como el peor equipo de esta temporada, al tiempo que en la siguiente jornada recibirá a River, el domingo a las 17:45 en el estadio Ciudad de Río Cuarto.

El delantero Adrián Martínez puso el 1-0 para Racing a los 9 minutos del complemento, tras un gran desborde a fondo de Santiago Solari y el posterior buscapié que superó la posición del arquero Agustín Lastra.

El gol de Maravilla Martínez para el 1-0 de Racing Maravilla Martínez puso el 1-0 de Racing Maravilla Martínez puso el 1-0 de Racing. ESPN Adrián Martínez puso el 2-0 definitivo para Racing sobre Estudiantes de Rio Cuarto, a los 49 minutos del complemento. En la medialuna del área, Adrián Fernández pinchó la pelota para dejar mano a mano al delantero, quien definió cruzado y marcó su segundo gol en la noche.