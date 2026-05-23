La decisión de Gustavo Costas sobre su continuidad en Racing tras el papelón en la Sudamericana

Tras abrirle la puerta a una eventual salida de Racing, Gustavo Costas definió cuáles serán sus próximos pasos. Se viene una reunión de urgencia con Milito.

El fracaso de Racing en la Copa Sudamericana dejó un mar de preguntas en Avellaneda. El 2-2 frente a Caracas en el Cilindro no solo significó la eliminación en fase de grupos cuando todavía queda una fecha por jugarse, sino que también abrió un interrogante enorme sobre el futuro de Gustavo Costas.

“En caliente no se pueden tomar esas decisiones. Si digo algo ahora, mentiría”, respondió el entrenador cuando le consultaron si el encuentro ante el conjunto venezolano había sido el último como entrenador de la Academia. Pero horas después, ya con la cabeza fría, empieza a haber un panorama más esclarecedor.

Días claves para el futuro de Gustavo Costas en Racing: ¿sigue? En primera instancia, desde su entorno más cercano aseguran que Costas dirigirá los últimos dos partidos que le quedan a Racing antes del parate por el Mundial: estará en el banco el próximo miércoles ante Independiente Petrolero, en un duelo que ya no define nada, y también el 31 de mayo en el cruce de 16avos. de final de la Copa Argentina ante Defensa y Justicia.

Racing Club eliminado Copa Sudamericana 2026 Fotobaires

Recién después de esa fecha llegaría una reunión clave con Diego Milito para analizar cómo seguirá el proyecto futbolístico. Y ahí entrará en juego un factor clave: la cuestión económica. Sin competencia internacional en el segundo semestre, la dirigencia analiza vender futbolistas para equilibrar las cuentas y eso podría modificar de manera importante el armado del plantel, ya que nadie puede asegurarle grandes erogaciones de cara al mercado de pases.