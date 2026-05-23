Habló el hincha que fue la cara del descenso de River: "Vivo la final con Belgrano como mi revancha"

Mientras el Millonario perdía la categoría por primera vez en su historia, una imagen recorrió el país y se volvió viral en cuestión de horas: la de Pimentel , completamente quebrado en la tribuna. Lo que en ese momento fue el reflejo del dolor de miles de hinchas, con el tiempo también se transformó en motivo de cargadas y memes que todavía siguen circulando.

A casi 15 años de aquella tarde negra en el Monumental, el hombre que apareció llorando en todas las portadas volvió a hablar y confesó que vive este nuevo cruce contra el Pirata como una cuenta pendiente personal.

“El lunes después del descenso de River , un amigo me mandó un mensaje diciéndome que estaba en el diario El Día. Después otro me dijo que era tapa de Clarín. Ahí salí, fui hasta el puesto de diarios y vi a todos los diarios colgados con mi cara. El diariero me decía: “¡Sos vos, boludo!”. Y yo no hablaba. No lo podía creer”, recordó en diálogo con el diario Olé. Y, en la continuidad de su relato, recordó: "No podía salir de mi casa. Hubo dos semanas en las que no salí porque la gente se ponía violenta cuando me veía”.

Ahora, más de una década después, el destino vuelve a cruzar a ambos protagonistas en una instancia decisiva. Y para Gustavo, el partido tiene un significado especial. “Jugar la final contra Belgrano es una presión extra. No sé si para los jugadores, pero para los hinchas, una presión…”, aseguró, dejando en claro que la espina por el descenso todavía sigue clavada.

Lejos de escaparle al pasado, Pimentel decidió tomarse este partido como una oportunidad para sanar viejas heridas. “Es mi revancha. Todo mi barrio está esperando que salga el lunes en el diario, y no les quiero dar el gusto de que me vuelvan a cargar”, cerró, mezclando humor y emoción en la previa de un duelo que para muchos en River vale mucho más que un título.