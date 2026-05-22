El Cuti Romero viajó a Córdoba, generó polémica en Tottenham y su DT lo bancó: "No soy estúpido"

A días de que Tottenham se juegue la permanencia en la Premier, Romero viajó a Argentina para ver la final de Belgrano. De Zerbi se refirió a esta situación.

Si bien el Cuti está lesionado desde abril y no iba a disputar el encuentro, al ser el capitán del equipo se esperaba que estuviera presente para acompañar al resto del plantel en un momento tan decisivo. Esto le valió fuertes críticas por parte de la prensa deportiva, medios partidarios y fanáticos del cuadro londinense. Sin embargo, desde el club la postura es distinta.

Roberto De Zerbi bancó al Cuti Romero Roberto De Zerbi bancó al Cuti Romero Sky Sports "Está lesionado, no soy estúpido. Si entiendo que hay algún jugador que piensa en sí mismo antes que en el club, yo no puedo ser el mismo", apuntó Roberto De Zerbi, DT de los Spurs, este viernes en conferencia de prensa. "Con Cuti no puedo decir nada porque conmigo ha sido correcto desde que empecé hasta ahora. Es un jugador de primer nivel y conmigo fue una gran persona", remarcó.

En cuanto a su viaje en una semana tan crucial, explicó cómo tramitó el asunto: "Habló con el personal médico. Juntos decidieron ir a Argentina para completar la rehabilitación con el personal médico argentino. Hablamos la semana pasada", aseguró el entrenador italiano sobre el aspecto más controversial.

"No cambia nada si Romero está presente o no en el estadio", sostuvo finalmente De Zerbi. Y dio por cerrado el tema: "No tengo tiempo ni energía que perder en esa cuestión. Tenemos que concentrarnos en el partido y creo que tenemos jugadores lo suficientemente buenos como para lograr el objetivo".