El mensaje del Cuti Romero tras el pasaje de Belgrano a la final: ¿viaja a Córdoba a ver el partido?

Luego del triunfo de Belgrano en La Paternal, Cristian Romero dejó un sugerente comentario en Instagram que ilusionó a los hinchas.

Belgrano de Córdoba tiene una cita con la historia. Esta tarde venció a Argentinos Juniors en las semifinales del Torneo Apertura y se clasificó por primera vez a una final de Primera División en sus 121 años de existencia. El duelo decisivo por el título será el próximo domingo a las 15.30 en el Mario Alberto Kempes contra River Plate.

El Pirata buscará sumar la primera estrella encima de su escudo. Todo el pueblo celeste está de fiesta, incluido uno de sus hijos pródigos más célebres: Cristian Romero. El campeón del mundo, surgido de las inferiores del cuadro de Alberdi, tuvo su debut profesional en 2016 y jugó allí hasta 2018. Siempre se mostró identificado con el club y expresó en reiteradas oportunidades sus deseos de volver en un futuro.

El Cuti Romero festejó el triunfo de Belgrano de Córdoba Comentario Cuti Romero Belgrano El sugerente comentario de Cristian Romero en el Instagram de Belgrano. Captura @clubatleticobelgrano En ese sentido, este domingo, luego de la victoria del equipo cordobés en La Paternal, el Cuti se metió en una publicación de Instagram que festejaba el pasaje a la final y dejó un sugerente mensaje en los comentarios: "Ahí estaremos. ¡Vamos Belgrano!", escribió el central de 28 años, acompañando el breve texto con varios corazones celestes.

Con estas palabras, todos los hinchas comenzaron a ilusionarse con verlo en las tribunas del Kempes el próximo domingo frente a River. De todos modos, no será sencillo, ya que ese mismo día el Tottenham disputará la última fecha de la Premier League, con la posibilidad de descender, y si bien él no jugará por estar recuperándose de su lesión, no sería muy loable en su rol de capitán del equipo que se ausente de acompañar a sus compañeros en semejante escenario.