La picante frase de Luifa Artime antes de la final entre Belgrano y River: "Los mandamos a la B y ascendimos"

Belgrano jugará la primera final de Primera División de su historia y Luis Artime no esquivó la referencia a la histórica Promoción de 2011 frente a River.

Luifa Artime, presidente e ídolo de Belgrano, calentó la previa de la final con River y recordó la histórica Promoción de 2011, aunque luego aclaró que esta es otra historia.

Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano de Córdoba, habló después de la clasificación del Celeste a la final del Torneo Apertura 2026 y dejó una frase que rápidamente empezó a circular entre los hinchas en la previa del choque frente a River Plate.

“Los mandamos a la B y ascendimos, creo que eso ya pasó. Ahora hay que hacer historia el próximo domingo 24 de mayo, aniversario del cumpleaños del Potro Rodrigo”, expresó el presidente del Pirata en declaraciones a Diario Olé al recordar la histórica Promoción de 2011, cuando el equipo cordobés condenó al Millonario al único descenso de su historia.

La picante declaración de Luifa Artime antes de Belgrano-River por el título del Torneo Apertura Artime recordó aquella promoción del 2011 Artime recordó aquella promoción del 2011 Diario Olé

El “Luifa” también se refirió al presente del equipo de Ricardo Zielinski y explicó por qué considera que Belgrano llegó hasta esta instancia. “Belgrano ganó porque tiene aura”, aseguró tras la clasificación ante Argentinos Juniors.

Además, Artime elogió al plantel y destacó especialmente a Lucas Passerini. “Jugar contra River es especial, es uno de los equipos más grandes del mundo. Cambiaría toda mi carrera por jugar el domingo de 9 y saco a Passerini, que es un fenómeno porque le tirás una heladera y te la baja. Es uno de los mejores delanteros del fútbol argentino”, lanzó.