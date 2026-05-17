Los desopilantes memes del triunfo de Belgrano ante Argentinos Juniors en semifinales

Belgrano de Córdoba venció a Argentinos Juniors y se metió en la final del Torneo Apertura . En un duelo dramático disputado en el Estadio Diego Armando Maradona, parecía que los locales se quedarían con el triunfo, pero Uvita Fernández lo empató en la última jugada y luego los de celeste se impusieron 4-3 en los penales.

El Bicho de La Paternal fue objeto de las más despiadadas burlas en redes sociales por la forma en la que perdió la llave, su paupérrimo rendimiento en las definiciones desde los doce pasos, y Enzo Pérez fue apuntado por su pésimo disparo que sería determinante en el resultado final. También fue motivo de memes el hecho de que el Pirata enfrente a River Plate en la final, por la recordada Promoción de 2011 que significó el histórico descenso del cuadro de Núñez.