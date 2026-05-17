Cuándo, dónde y a qué hora es la final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano

Belgrano superó a Argentinos en una definición no apta para cardíacos y enfrentará nada menos que a River para dirimir al campeón del Torneo Apertura.

Último antecedente: Ian Subiabre, delantero de River, encara ante la marca de un defensor de Belgrano.

River Plate y Belgrano jugarán la final del Torneo Apertura 2026. El sábado por la noche, el equipo de Chacho Coudet derrotó 1-0 a Rosario Central con un gol de penal de Facundo Colidio y se aseguró un lugar en el partido más importante del semestre.

En pocas palabras Belgrano se clasificó a la final del Torneo Apertura tras vencer a Argentinos Juniors en una definición por penales (4-3) y se enfrentará a River Plate.

tras vencer a Argentinos Juniors en una definición por penales (4-3) y se enfrentará a River Plate. La final se disputará el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El partido, que definirá al campeón del Apertura 2026, será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports.

El campeón obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones.

En caso de empate, se jugará tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, la definición será por penales. Resumen generado por Thinkindot AI

En la otra semifinal, este domingo, Argentinos Juniors y Belgrano empataron en un partidazo que se definió desde el punto del penal. Allí, el Pirata terminó imponiéndose 4-3 en una dramática definición en la que estuvo al borde de la derrota, pero se levantó y será el rival del Millonario en la gran definición del campeonato.

Cuándo, dónde y a qué hora es la final del Apertura entre River y Belgrano estadio mario alberto kempes El partido entre Belgrano y River, por la final del Torneo Apertura, se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes con ambos públicos. NA

La final del Torneo Apertura 2026 se disputará el próximo domingo 24 de mayo desde las 15:30 horas de Argentina. El encuentro tendrá como escenario el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, sede elegida por la AFA para albergar el duelo decisivo.

Como ocurre habitualmente con las finales del fútbol argentino, el partido será transmitido en vivo por las señales de ESPN Premium y TNT Sports, ambas dentro del pack fútbol. Además, el campeón obtendrá la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y el derecho a disputar el Trofeo de Campeones a fin de año.