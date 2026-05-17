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Álex Márquez

La primera foto de Álex Márquez tras su terrible accidente en MotoGP

El español Álex Márquez será operado tras el fuerte impacto sufrido durante la competencia disputada en Cataluña.

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Márquez fue trasladado de inmediato tras la dura caída en el Gran Premio de Cataluña.

Márquez fue trasladado de inmediato tras la dura caída en el Gran Premio de Cataluña.

EFE

El Gran Premio de Cataluña de MotoGP quedó marcado por el fuerte accidente protagonizado por Álex Márquez durante la competencia disputada en el circuito de Barcelona-Cataluña. El piloto español debió ser atendido en pista y trasladado en ambulancia luego de una caída provocada tras un problema mecánico en la moto de Pedro Acosta.

Según informó el Gresini Racing, Márquez sufrió una “fractura marginal de la vértebra C7 y de la clavícula derecha”, lesiones por las que deberá ser sometido a una intervención quirúrgica.

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El accidente ocurrió cuando Acosta lideraba la carrera y sufrió un pinchazo en la KTM RC16. Márquez, que circulaba muy cerca del piloto español, impactó desde atrás y salió despedido de su Ducati mientras intentaba evitar el muro de protección. La violencia del choque obligó a Dirección de Carrera a detener la competencia con bandera roja.

Fuerte accidente de Álex Márquez durante el Gran Premio de Cataluña

Fuerte accidente de Álex Márquez durante el Gran Premio de Cataluña

La foto y el mensaje de Álex Márquez desde el hospital

Poco después del accidente, el piloto español publicó en sus redes sociales una imagen desde el hospital para llevar tranquilidad sobre su estado de salud y agradecer el apoyo recibido. “Todo controlado!! Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos”, escribió Márquez junto a la fotografía compartida desde la clínica.

álex márquez
Álex Márquez mostró cómo se encuentra después de la fuerte caída en Cataluña.

Álex Márquez mostró cómo se encuentra después de la fuerte caída en Cataluña.

Además, el corredor español agregó: “Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo”.

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