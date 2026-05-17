La impactante reflexión de Simeone tras la despedida de Griezmann: "No soy su amigo, pero lo amo"

Antoine Griezmann jugó su último partido con la camiseta del Atlético de Madrid . Tras diez temporadas en el club, tres títulos y 212 goles, el delantero francés recibió un homenaje de la afición durante la jornada 37 de LaLiga. El acto se realizó después del triunfo del Atlético ante el Girona, y los hinchas se quedaron en el estadio para despedirlo, reconociendo su aporte en la historia reciente del club.

El homenaje coincidió con otras despedidas en la Liga, como las de Óscar Trejo, Robert Lewandowski y Santi Cazorla, pero la del francés fue la que más atención generó, por su récord de goles y su papel como referente dentro del vestuario rojiblanco.

En su discurso, Griezmann agradeció a los seguidores por su apoyo y pidió perdón por su marcha al Barcelona en la temporada 2019-2020: “No me di cuenta del cariño que tenía aquí y fue un error. Volví a recapacitar e hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo”.

El delantero también destacó la labor de sus compañeros y del cuerpo técnico: “Quiero agradecer a todos mis compañeros desde 2014 hasta hoy. Ha sido increíble luchar con vosotros”. Además, agradeció a su familia y a su esposa: “Gracias por apoyarme, por aguantarme en los días malos, por mi enojo en las derrotas. Te amo”.

Griezmann resaltó a Koke como figura clave del equipo y aseguró que se lleva “el cariño de todos para toda la vida”, a pesar de no haber ganado una Liga ni una Champions en esta etapa. También hizo referencia al rol de Simeone en el club: "Quiero agradecer a todos mis compañeros desde 2014 hasta hoy. Ha sido increíble disfrutar con ellos cada victoria, cada derrota. Ha sido increíble para mí luchar con vosotros. Quiero agradecer a los fisios y utilleros. Agradecer al cuerpo técnico y al que cambió todo en este club. Don Diego Pablo Simeone", expresó Griezmann. "Gracias a ti hay más ilusión en este vestuario. Gracias a ti me sentí el mejor del mundo y te debo muchísimo", añadió.

Griezmann Simeone El Metropolitano se rindió ante Antoine Griezmann en su último partido. EFE

Diego Simeone y la valoración al francés

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó el valor deportivo y humano de Griezmann: “Creo que él tiene algo que es diferencial al resto, que se hace cargo del equipo. Y eso no es fácil en los equipos; un jugador que, cuando la situación no está cómoda, se hace cargo del equipo. Esos futbolistas son pocos”.

Luego, el técnico argentino realizó una bonita reflexión: “La relación con el futbolista son difíciles de explicar. No soy amigo de Antoine, pero sí lo quiero mucho y lo amo, porque es una gran persona. Tengo una gran relación familiar. No me voy a cenar todas las semanas con él y si tengo un problema no le llamo a él, pero sí se genera algo difícil de explicar: Antoine fue una debilidad mía siempre”.

Diego Simeone habló sobre su relación con Griezmann Diego Simeone habló sobre su relación con Griezmann

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