La decisión de Racing con Valentín Carboni a 3 meses de su lesión ligamentaria

Valentín Carboni llegó a Racing en enero como refuerzo estrella, pero no juega desde fines de febrero por su rotura de ligamentos cruzados.

Valentín Carboni llegó a Racing en enero de este 2026 como refuerzo estrella del mercado de pases. Procedente del Inter de Milán y ya con unos 3 partidos en la Selección argentina mayor, es uno de los futbolistas albicelestes Sub-21 más prometedores de cara a la próxima década y media.

El joven extremo derecho arribó a Avellaneda con el objetivo de sumar más minutos que los que podía jugar en Europa y ver si así tenía posibilidades de llegar al Mundial 2026. Sin embargo, no alcanzó a demostrar todo su potencial ya que en febrero, con apenas 5 partidos jugados, se rompió los ligamentos cruzados en un entrenamiento.

Valentín Carboni Racing Carboni apenas llegó a jugar 5 partidos en Racing. @RacingClub

Si bien fue operado con éxito, este tipo de lesiones requieren varios meses de recuperación y se sabe que, con suerte, no volverá a las canchas hasta bien entrado el segundo semestre. Un gran inconveniente sin duda para la Academia, ya que lo trajeron cedido por un año, hasta diciembre de 2026.

En ese sentido, Diego Milito, convencido de que el "Bebote" será fundamental para el equipo a futuro, se movieron rápido y desde la dirigencia comenzaron a gestionar con el Inter la extensión del préstamo por una temporada más. Pue bien, las conversaciones llegaron a buen puerto.