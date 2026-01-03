¡Se rompió el mercado! Valentín Carboni será el primer refuerzo de Racing para 2026: los detalles

Valentín Carboni llegará en los próximos días al país para jugar en Racing desde el Inter, tras una excelente gestión encabezada por Diego Milito.

Este 3 de enero, Racing sacudió el mercado de pases con un bombazo que rápidamente se convirtió en uno de los temas centrales del fútbol argentino: Valentín Carboni será el refuerzo estrella de la Academia en este 2026.

Refuerzo de Selección: Valentín Carboni será nuevo jugador de Racing Tras llegar a un acuerdo con el Inter de Milán, se confirmó que el mediocampista ofensivo de 20 años jugará por primera vez en Argentina en una operación que será a préstamo por un año, sin opción de compra. El zurdo, que viene de interrumpir su cesión en el Genoa ante la falta de minutos, viajará en las próximas horas al país para firmar su contrato con el club de Avellaneda y ponerse a las órdenes de Gustavo Costas.

El rol de Diego Milito fue determinante para destrabar la negociación. El presidente mantuvo contactos directos con Javier Zanetti y, gracias a la buena relación entre ambas partes, las charlas avanzaron rápidamente hasta llegar a buen puerto.

valentin carboni inter Valentín Carboni, campeón de la Copa América 2024 con Argentina, jugará en Racing en 2026. Instagram @valencarboni_ Un aspecto clave fue la postura del propio futbolista, que aceptó de inmediato la propuesta e hizo fuerza para que el pase a Racing se concrete. Además, contó con el respaldo de su familia para regresar a la Argentina después de su paso por Italia y Francia, algo que terminó de inclinar la balanza.