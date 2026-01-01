Bombazo en Avellaneda: Racing negocia por Valentín Carboni y sacude el mercado de pases
Con Diego Milito al frente de las gestiones con Inter de Milán, Racing avanza por el préstamo de Valentín Carboni.
Racing Club se mueve para dar el gran golpe del mercado de pases y el nombre que desvela en Avellaneda es el de Valentín Carboni. El club ya inició negociaciones con el Inter de Milán para incorporar al joven campeón de América con la Selección argentina, en una operación que promete impacto inmediato en el fútbol local.
La situación del mediocampista resulta clave para entender el avance. Ante la escasa continuidad en el Genoa, el Inter analiza interrumpir su actual cesión y buscarle un nuevo destino donde pueda sumar minutos de calidad. En ese contexto, la dirigencia de Racing, encabezada por Diego Milito, activó contactos formales para quedarse con el futbolista.
El peso específico del presidente de la Academia es un factor determinante en la negociación, respaldado por su vínculo histórico con la dirigencia italiana. Además, el propio Carboni ya expresó su interés en sumarse al equipo de Gustavo Costas para relanzar su carrera y volver a mostrarse en un escenario competitivo.
Optimismo en Avellaneda por la llegada de Valentín Carboni
En Racing reina el optimismo y confían en que la llegada del campeón de América 2024 pueda resolverse en las próximas horas. Según informó el periodista especializado Fabrizio Romano, las conversaciones están en marcha y la idea principal es concretar la operación mediante un préstamo.
Si bien la Academia no está sola en la puja —Carboni también maneja otras dos propuestas desde la Serie A—, en Avellaneda consideran que el proyecto deportivo y la posibilidad de ser protagonista pueden inclinar la balanza a su favor.
Qué resta definir para cerrar el pase
Para que la llegada de Carboni se concrete, el primer paso será la rescisión de su vínculo con Genoa, algo que no aparece como un obstáculo. Luego, Racing e Inter deberán acordar la duración del préstamo: seis meses o un año.
En Europa, la temporada finaliza en junio y el club italiano evalúa cederlo hasta ese momento, mientras que en Avellaneda buscan retenerlo al menos por una temporada completa. En la actual campaña, el volante surgido en Lanús disputó 15 partidos entre Serie A y Copa Italia, con un gol y apenas seis titularidades, un contexto que refuerza la necesidad de un cambio.