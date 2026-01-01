Valentín Castellanos está a un paso de jugar en la Premier League: ya hay acuerdo verbal
La operación beneficiará a la Lazio y abre un desafío clave para el atacante argentino Valentín Castellanos.
La transferencia de Valentín Castellanos al West Ham está prácticamente cerrada y solo resta cumplir con los últimos pasos formales para que el pase se haga oficial. El acuerdo verbal entre los clubes ya fue sellado y las partes trabajan en los detalles finales del contrato.
Para la Lazio, la operación implica una inyección económica significativa que le permitirá equilibrar sus finanzas y avanzar en la planificación de nuevas incorporaciones de cara a la próxima temporada. El club italiano considera que el momento es oportuno para concretar la venta.
Desde el entorno del futbolista reina el optimismo y la expectativa por el cambio de liga. Todo indica que, tras los exámenes médicos y la firma de los documentos, el delantero argentino se convertirá en nuevo jugador del West Ham.
Un desafío mayor para Valentín Castellanos
Para Castellanos, el pase representa un reto mayúsculo: competir en una de las ligas más exigentes del mundo y afirmarse definitivamente en la élite del fútbol europeo. La Premier League aparece como una vidriera ideal para consolidar su crecimiento.
La llegada del atacante promete generar impacto tanto en Inglaterra como en el fútbol argentino. El West Ham suma una opción ofensiva de peso, mientras que Castellanos se prepara para un desafío que puede reimpulsar su carrera profesional.