Valentín Castellanos está a un paso de jugar en la Premier League: ya hay acuerdo verbal

La operación beneficiará a la Lazio y abre un desafío clave para el atacante argentino Valentín Castellanos.

La transferencia de Valentín Castellanos al West Ham está prácticamente cerrada y solo resta cumplir con los últimos pasos formales para que el pase se haga oficial. El acuerdo verbal entre los clubes ya fue sellado y las partes trabajan en los detalles finales del contrato.

Para la Lazio, la operación implica una inyección económica significativa que le permitirá equilibrar sus finanzas y avanzar en la planificación de nuevas incorporaciones de cara a la próxima temporada. El club italiano considera que el momento es oportuno para concretar la venta.

Desde el entorno del futbolista reina el optimismo y la expectativa por el cambio de liga. Todo indica que, tras los exámenes médicos y la firma de los documentos, el delantero argentino se convertirá en nuevo jugador del West Ham.

Taty Castellanos to West Ham, here we go! Deal agreed for €29m from Lazio.



Agreement in place also over long term deal for the Argentinian striker.



West Ham sign both Castellanos and Pablo (from Gil Vicente) upfront. pic.twitter.com/ffNAI4zLjn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026 Un desafío mayor para Valentín Castellanos Para Castellanos, el pase representa un reto mayúsculo: competir en una de las ligas más exigentes del mundo y afirmarse definitivamente en la élite del fútbol europeo. La Premier League aparece como una vidriera ideal para consolidar su crecimiento.