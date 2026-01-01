La picante burla de Felipe Melo a River por no haber podido clasificar a la Libertadores: "El más grande va a jugarla, el más pequeño, no"

Felipe Melo, reconocido hincha de Boca, comenzó el 2026 con una picante chicana contra el equipo de Marcelo Gallardo por su ausencia en el certamen continental.

Felipe Melo volvió a exhibir su histórica afinidad con Boca y no dejó pasar la oportunidad para provocar a River en medio del inicio de un nuevo año.

El exdefensor brasileño, ícono de Palmeiras y campeón de América con Fluminense, celebró el presente xeneize y apuntó contra el Millonario por su ausencia en la Copa Libertadores 2026.

Desde sus redes sociales, el exfutbolista respondió a un seguidor y reveló uno de sus deseos para este año: pisar la Bombonera. Con entusiasmo, relató su anhelo de viajar desde Río de Janeiro hasta Buenos Aires y dirigirse directamente al barrio de La Boca para vivir la experiencia del estadio azul y oro: "Lo que yo quiero este año... Tengo que hacerlo. Tomarme un vuelo de Río a Argentina, Buenos Aires. Salgo del aeropuerto, tomo un taxi a La Boca, Bombonera", sentenció.

La picante chicana de Felipe Melo a River por su ausencia en la Libertadores Fiel a su estilo frontal, Felipe Melo también se permitió una ironía dirigida a River, al contrastar los destinos internacionales de ambos clubes. Mientras Boca dirá presente en la Libertadores, el conjunto de Núñez deberá conformarse con disputar la Copa Sudamericana: "El más grande va a jugar la Libertadores. El más pequeño, no", lanzó.