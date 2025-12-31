El DT argentino que trabajó en Boca e hizo historia con Tanzania en la Copa Africana de Naciones

La Selección de Tanzania se clasificó por primera vez a los octavos de final del máximo certamen africano. La historia del técnico albiceleste que protagonizó el hito.

Con un DT argentino, Tanzania pasó de ronda en la Copa Africana por primera vez en su historia.

El argentino Miguel Gamondi hizo historia al clasifica a la Selección de Tanzania por primera vez a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones, que se disputa en Marruecos.

Gamondi es entrenador de 59 años con pasado en las divisiones formativas de Boca como preparador físico y que desde noviembre de este 2025 forma parte es el director técnico del humilde seleccionado africano tras no poder clasificar al Mundial 2026.

Tanzania se metió en octavos de la Copa Africana de Naciones por primera vez El seleccionado conocido como Las Estrellas del Taifa avanzó a la ronda de 16 pese a no haber ganado en la fase de grupos, ya que en la Zona C sumó dos puntos producto de las derrotas ante Nigeria por 2 a 1 en el debut y los empates frente a Uganda y Túnez, ambos por 1 a 1. No obstante, esa cosecha le permitió ubicarse entre los cuatro mejores terceros del certamen, junto a los dos primeros de cada grupo, en este caso Nigeria y Túnez.

El próximo domingo, Tanzania enfrentará a Marruecos, anfitrión del torneo y reciente semifinalista del Mundial de Catar 2022, en un cruce que aparece como uno de los mayores desafíos de su historia futbolística.

La historia de Miguel Gamondi, el DT argentino que hizo historia con Tanzania Gamondi, nacido en Olavarría hace 59 años, inició su carrera como preparador físico en las divisiones inferiores de Boca, donde trabajó junto a Julio Santella. Posteriormente ocupó el mismo rol en San Martín de Tucumán, Racing y la selección de Burkina Faso pero en 2005 dio un giro en su carrera al convertirse en ayudante de Ángel Cappa en Mamelodi Sundowns, de Sudáfrica, club en el que luego tuvo su primera experiencia como director técnico.