¡Sorpresa! La FIFA anunció el fin de los The Best: cuál será la nueva gala de premios a partir de 2026

A través de sus redes sociales, Gianni Infantino comunicó la extinción de los premios The Best para dar paso a un nuevo galardón. Los detalles.

La FIFA metió un volantazo y anunció de manera sorpresiva el final de los premios The Best, una distinción que había nacido en 2016 tras la ruptura con France Football. A nueve años de su creación, la casa madre del fútbol mundial confirmó que la tradicional ceremonia dejará de existir para darle lugar a una nueva gala.

Los The Best serán reemplazados por un nuevo galardón desde 2026: así lo anunció Infantino La confirmación llegó de la mano de Gianni Infantino, quien utilizó sus redes sociales para comunicar la novedad. El presidente de la FIFA informó la asociación con el Dubai Sports Council, un acuerdo que marcará el inicio de una nueva etapa en la entrega de premios y que tendrá como marco al World Sports Summit, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

“Estoy emocionado por confirmar el lanzamiento de un nuevo evento anual de los premios mundiales de fútbol en Dubai, que a partir de 2026, será la ceremonia oficial de los premios de la FIFA que unirá lo mejor del juego mundial para celebrar y honrar los principales logros del año anterior", expresó el mandamás, dejando en claro que el cambio comenzará a regir desde la temporada 2026.

La publicación de Infantino confirmando los nuevos premios oficiales de la FIFA desde 2026. El dirigente suizo también puso el foco en la elección de la sede y en el perfil que buscará la nueva ceremonia. "Estamos encantados de unir fuerzas con Dubai, una ciudad que vive y respira fútbol, mientras desarrollamos este evento de clase mundial. Esto no será simplemente una ceremonia de premios, sino una innovadora manera de celebrar y honrar al fútbol y a sus principales intérpretes oficiales del año, tanto dentro como fuera del campo", completó Infantino.