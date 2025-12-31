A horas del Año Nuevo, la AFA tomó una fuerte decisión que impacta en la sanción a Estudiantes por el pasillo de espaldas
Los 11 titulares de Estudiantes ante Central habían sido sancionados por la AFA con dos fechas de suspensión a cumplir en el Apertura, ante Independiente y Boca. Pero algo cambió...
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó la decisión de decretar la amnistía para todos los futbolistas que tenían sanciones disciplinarias a cumplir en el inicio del Torneo Apertura.
Los jugadores que tenían fechas de suspensión pendientes no deberán cumplirlas, independientemente de la gravedad de la falta o de la competencia en la que se haya producido, tal como adelantó NA. Así, las sanciones quedarán sin efecto y los futbolistas estarán habilitados para el inicio del Torneo Apertura que será el anteúltimo fin de semana de enero.
Estudiantes, el más beneficiado de la amnistía que decretó la AFA
Esta medida beneficia a los jugadores de Estudiantes de La Plata que fueron sancionados con dos fechas por infringir las reglas protocolares y darle la espalda a Rosario Central en el pasillo que debían hacerle por haber sido decretados campeones de la Liga Profesional.
Tras ese partido de octavos de final que ganó 1-0 el Pincha, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió que se sancione al equipo titular de Estudiantes con dos fechas, a cumplir en el inicio del Torneo Apertura.
Con esta amnistía, los futbolistas del campeón del fútbol argentino estarán a disposición del entrenador Eduardo Domínguez para lo que será la primera fecha ante Independiente en Avellaneda y la segunda ante Boca en La Plata.