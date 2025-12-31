A horas del Año Nuevo, la AFA tomó una fuerte decisión que impacta en la sanción a Estudiantes por el pasillo de espaldas

Los 11 titulares de Estudiantes ante Central habían sido sancionados por la AFA con dos fechas de suspensión a cumplir en el Apertura, ante Independiente y Boca. Pero algo cambió...

Estudiantes viene de ser sancionado por el pasillo de espaldas que hicieron sus jugadores a modo de rechazo por el título de Campeón de Liga que se inventó para premiar a Rosario Central.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó la decisión de decretar la amnistía para todos los futbolistas que tenían sanciones disciplinarias a cumplir en el inicio del Torneo Apertura.

Los jugadores que tenían fechas de suspensión pendientes no deberán cumplirlas, independientemente de la gravedad de la falta o de la competencia en la que se haya producido, tal como adelantó NA. Así, las sanciones quedarán sin efecto y los futbolistas estarán habilitados para el inicio del Torneo Apertura que será el anteúltimo fin de semana de enero.

Estudiantes, el más beneficiado de la amnistía que decretó la AFA Esta medida beneficia a los jugadores de Estudiantes de La Plata que fueron sancionados con dos fechas por infringir las reglas protocolares y darle la espalda a Rosario Central en el pasillo que debían hacerle por haber sido decretados campeones de la Liga Profesional.

Estudiantes campeón Trofeo de Campeones 2025 Estudiantes podrá contar con todos sus jugadores en las primeras dos fechas del Apertura tras la amnistía de la AFA Fotobaires Tras ese partido de octavos de final que ganó 1-0 el Pincha, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió que se sancione al equipo titular de Estudiantes con dos fechas, a cumplir en el inicio del Torneo Apertura.