La familia de Nahuel Gallo agradeció al Gobierno y a la AFA por su liberación

Luego de 448 días de incertidumbre , la familia del gendarme Nahuel Gallo difundió un mensaje público en el que manifestó su alivio y agradecimiento tras la recuperación de la libertad del efectivo.

El comunicado fue firmado por su madre, Griselda Heredia, y por sus hermanos Armando, Daiana y Kevin Gallo , quienes hablaron en nombre del círculo familiar más cercano. En el texto señalaron que el tiempo atravesado fue extremadamente difícil y que la liberación de Nahuel significó también un alivio para todos ellos.

Su madre, Griselda Heredia, junto a sus hijos Armando Gallo, Daiana Gallo y Kevin Gallo, hermanos de Nahuel, queremos expresar estas palabras en nombre de todos nosotros y de nuestros seres queridos más cercanos. Fueron días muy duros, de esos que te marcan para siempre y que nadie está preparado para vivir.

Cuando Nahuel recuperó la libertad, no fue solamente él quien volvió a ser libre.

Después de 448 días, con él también sentimos que nos liberábamos nosotros, porque durante todo este tiempo vivimos con el corazón en pausa, esperando el día en que pudiéramos volver a estar completos.

En momentos así uno entiende que nadie se salva solo.

Detrás de cada paso hubo personas que estuvieron, que ayudaron, que se preocuparon de verdad y que no soltaron nuestra mano cuando más lo necesitábamos.

También entendimos que tenemos un país increíble, lleno de gente que, aun sin conocernos, estuvo cerca, acompañando, rezando y haciendo todo lo posible para que Nahuel pudiera volver a casa, dejando de lado sus distintas ideas, posiciones o miradas, y acompañando como argentinos, sin diferencias.

Queremos agradecer profundamente a Todos.

Muchas Gracias por esta Lucha.

Queremos agradecer profundamente al Presidente de la Nación, Javier Milei; al Canciller Pablo Quirno; a la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; al Director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Dr. Carlos Tonelli; a la Senadora Nacional Patricia Bullrich; al Comandante General Claudio Miguel Brilloni, Director de Gendarmería Nacional, al Jefe del Escuadrón Uspallata 27 Nelson Orlando Zarza y a toda la Gendarmería Nacional, especialmente a las unidades de Mendoza, Buenos Aires y de Catamarca.

Al Gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; al Ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Dr. Alberto Natella; y al Diputado Provincial Tiago Puente, por estar siempre cerca de nosotros.

A la Diputada Nacional Marcela Pagano y a su familia, por su acompañamiento y por haber colaborado desde distintos espacios y canales.

Al ex embajador Oscar Laborde, al ex Canciller Gerardo Werthein y al Diputado Nacional Juan Grabois, por su disposición y por haber estado presentes en distintos momentos.

A la familia Ávila de Mendoza, por la ayuda brindada en esos días tan difíciles lejos de casa, y al Dr. Carlos Varela Álvarez, de Mendoza, por su colaboración y apoyo.

A la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por su colaboración en un momento muy importante, gesto que valoramos profundamente.

A los periodistas Natasha Niebieskikwiat (CLARIN) y Gonzalo Bañez (TN), por estar atentos desde el primer momento y ayudar a que la voz de Nahuel no se apagara.

A nuestro abogado, Dr. Marcelo Alejandro Zalazar, por acompañarnos desde el primer día y por estar presente en los momentos más difíciles hasta el final.