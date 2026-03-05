Bullrich se reunió con Nahuel Gallo y dijo que la AFA le pidió que los mencione públicamente: "Decidió no hacerlo"

“La emoción de Nahuel que haya venido. Estuve charlando un rato largo con él, después vinieron los senadores que estaban aquí en el senado acompañándonos. Fue una charla muy importante, porque ustedes saben que yo, como ministra de Seguridad, que fui en ese momento, seguí el caso del primer día”, indicó la exfuncionaria en rueda de prensa.

“Me contó detalles, yo le contaba todos los detalles. Hablamos muchísimo de todo lo que fue ese año, de todo lo que hizo la Gendarmería, lo que hicimos, lo que hizo Argentina. También los problemas que Argentina tuvo por la realidad de una de un país que tiene está en las antípodas del régimen venezolano”, narró la senadora.

A su vez, Bullrich aclaró que “nadie lo iba a sacar de la Gendarmería, todo lo contrario, así que viene con su uniforme, y es un gendarme.

Además, indicó que el cabo “va a haber un tiempo de adaptación y, después de eso, vendrán las tareas ya de Gendarmería”.

Consultada sobre cómo se dio el rescate, informó que “cuando lo fueron a buscar, se enteró en ese momento que había un avión donde había dos representantes de la AFA, que después le pidieron que diga que había sido la AFA, y él decidió no decirlo, porque él sabe que su país estuvo siempre”.

Para la referente libertaria, “aquí hubo un intento de apropiación. Ellos podían llegar a Delcy Rodríguez, son amigos o comparten esa misma ese mismo modelo, ese mismo régimen, nosotros no”. “Nosotros siempre hemos tenido dificultades, nuestra embajada fue destruida, En Venezuela siempre tuvimos dificultades. Bueno, Gallo está acá. Eso es lo importante", concluyó.

En la declaración a la prensa de ayer, Gallo dijo que está "bien de salud" y que está afrontando "por un momento de estudios" y en etapa de "reinserción en la sociedad"