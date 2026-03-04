Nahuel Gallo habló por primera vez y se quebró: "Hasta que no liberen a los 24 extranjeros, yo no soy libre"

A 48 horas de su regreso a la Argentina, tras ser rescatado de Venezuela donde estuvo 448 días como preso político , el gendarme Nahuel Gallo habló por primera vez sobre el tormento que vivió en los centros de detención en Caracas y reclamó por la liberación de todos los extranjeros que compartió celda desde el 8 de diciembre de 2024.

Se trató de una declaración a la prensa en el edificio de Gendarmería, junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , y el canciller Pablo Quirno . No se aceptaron preguntas.

"No es fácil estar acá, dando mi declaración. Yo la pedí. Tengo muy escasa información de lo que ha pasado en estos 448 días. Estoy asimilando mucha información. Yo pedía dar mi palabra e informarles. Quiero darle gracias al Ministerio de Seguridad, a mi jefe, a la gendarmería y el apoyo desde el primer momento. Estoy bien de salud, estoy pasando por un momento de estudios y reinsertarme en la sociedad", expresó el efectivo, en el primer tramo de su alocución.

El cabo destacó el apoyo de la fuerza, que lo asistió médicamente desde su arribo al país: “Esta es mi casa, es mi institución”.

Con alusión al centro de detención llamado El Rodeo I , ubicado en las afueras de Caracas, Gallo manifestó que “no es un lugar muy bueno, es un lugar de bastantes torturas psicológicas ”. “No es muy grato para contarlo en estos momentos”, planteó.

Al respecto, se refirió a cómo se mantuvo firme para resistir esos 448 días detenido: “Gracias a Dios, mi fortaleza mental, mi día a día, pensar que tengo que estar bien, tengo un hijo que lo amo con toda mi vida”.

“Es lo único que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado y perder la libertad injustamente y ser acusado de delitos que no van al caso. Les pido a los medios y las organizaciones internacionales que no se olviden del Rodeo y el resto de los centros de detención”, solicitó.

Video: Nahuel Gallo habló en conferencia de prensa

Nahuel Gallo MDZ | Juan Mateo Aberastain

"Yo tuve la oportunidad de haber salido el domingo de libertad con mucha incertidumbre porque no sabés si va a ser de libertad o si vas a ser trasladado a otra unidad, ahí en el Rodeo I no te avisan dónde vas a ir o qué vas a hacer o qué va a pasar, es cuestión de momentos, día, incertidumbre y un millón de pensamientos que uno no sabe qué va a pasar día a día", relató emocionado.

Acto seguido, enfatizó que “hay 24 extranjeros que esperan ser liberados” y recalcó: “Hasta que no liberen a los 24 extranjeros, yo no soy libre".

A su vez, Gallo recordó que “los extranjeros no tenían visitas ni llamadas” y que fueron “ficha de cambio” tras la captura de Nicolás Maduro. “No nos olvidemos de Venezuela. No bajen los brazos, ayuden a esta gente. Está en un supuesto proceso de transición”, pidió.

En el final de su declaración, el gendarme evitó aludir a los padecimientos que sufrió: "No quiero contar las cosas y las atrocidades que hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado, les pido mi tiempo". "Y acá estoy en mi casa, me siento tranquilo, estoy bien, veo a mi familia. No hablo con todos porque yo lo pedí, quiero tiempo. Quiero discernir la información que ha pasado mucho tiempo, casi 15 meses, no sé nada de nadie, de mi familia, de la institución, del país", añadió.

Qué dijo Quirno y Monteoliva

El canciller Pablo Quirno, y el jefe de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto a Nahuel Gallo El canciller Pablo Quirno, y el jefe de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto a Nahuel Gallo. MDZ | Juan Mateo Aberastain

La ministra de Seguridad inició este contacto con la prensa y ponderó que el gendarme haya querido romper el silencio: "Tener hoy acá al cabo Nahuel Gallo es una alegría muy grande, que esté sano, entero y en su casa. En la tarde de ayer conversamos un buen tiempo y Nahuel planteó sus ganas y su necesidad también de comunicarse y nosotros le dijimos y hemos sido muy claros en eso de decirle: “Bueno Nahuel, son tus tiempos, es un proceso que se irá dando de a poco y como gobierno estamos acompañando este proceso junto a la Gendarmería como desde aquel 9 de diciembre que nos enteramos de tu ausencia”.

Video: el mensaje de Pablo Quirno para Nahuel Gallo

El Mensaje De Pablo Quirno A Nahuel Gallo MDZ | Juan Mateo Aberastain

Por su parte, el canciller indicó que "el domingo fue un día muy significativo para todos los argentinos". "Bienvenido Nahuel, es una inmensa alegría para Argentina que estés nuevamente entre nosotros después de 448 días de haber estado detenido en Venezuela, hoy finalmente estás en tu país y con tu familia".

"Durante todo este tiempo el Gobierno argentino trabajó de manera incansable para que Nahuel pueda regresar a casa, desde el primer momento denunciamos la situación en los foros internacionales competentes y realizamos todas las gestiones diplomáticas posibles junto a países aliados", destacó el ministro, quien concluyó: "Quiero agradecer especialmente la colaboración de los Estados Unidos, Italia, Israel, el Foro Penal y tantas otras personas que quieren permanecer en anonimato que nos acompañaron desde el primer momento en nuestros esfuerzos".