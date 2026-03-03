Pablo Quirno cuestionó los vínculos de la AFA con el chavismo: "Le agradeció al secuestrador"

El canciller Pablo Quirno se sumó a la lista de funcionarios del Gobierno nacional que cuestionaron los vínculos de la AFA con el régimen chavista de Venezuela luego de las gestiones del organismo para liberar al gendarme Nahuel Gallo . "Nosotros agradecemos a Estados Unidos, Italia, al Foro Penal...otros agradecen a Delcy Rodríguez, al secuestrador. Ahí no nos van a encontrar nunca", sentenció el ministro.

El dardo de Quirno hacía referencia al comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino donde la entidad que conduce Claudio 'Chiqui' Tapia expresó su "más sincero agradecimiento a la señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación" y permitir la liberación de Gallo.

Las gestiones paralelas de la AFA pasaron bajo el radar, incluso para los funcionarios argentinos, que admitieron desconocer el proceso que atribuyeron a un supuesto vínculo de la organización futbolística con el régimen chavista. Según adelantó MDZ, el Ejecutivo analiza tomar medidas judiciales por esa razón, entre otras.

"No sabemos el detalle de lo que fue la comodidad que tiene el régimen venezolano en entregarle a una persona afín a su gobierno", manifestó Quirno en diálogo con A24. Según explicó el canciller, las gestiones del Gobierno incluyeron conversaciones con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el Foro Penal y otras personas que prefirieron mantener el anonimato.

En ese sentido, el ministro enfatizó que "Gallo está liberado hoy por las acciones de Estados Unidos del 3 de enero", cuando un operativo norteamericano irrumpió en Venezuela y detuvo a Nicolás Maduro para trasladarlo a una cárcel estadounidense.

Sin embargo, Quirno reconoció que había dificultades en que el Gobierno de Venezuela le entregara a la gestión de Javier Milei al gendarme, dado su vínculo hostil desde julio de 2024, cuando Argentina desconoció los resultados electorales fraudulentos donde Maduro proclamó su reelección.

Aún así, el canciller cuestionó la intervención de la AFA y remarcó que "estamos idealizando que estamos hablándoles con los secuestradores, agradeciéndole al secuestrador que nos libera".

Nahuel Gallo El Gobierno analiza avanzar judicialmente contra la AFA por interferir en las negociaciones por la liberación de Nahuel Gallo.

El repentino interés de la AFA por Nahuel Gallo

Además, Quirno señaló el repentino interés de la organización que conducen Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, en un contexto donde enfrentan múltiples investigaciones judiciales.

"¿Cuántas declaraciones ha habido de la AFA en todo este tiempo por la liberación de Gallo y los rehenes argentinos en Venezuela? ¿Cuándo hubo partidos de eliminatorias, qué reclamos hizo? ¿Cuándo pidió un minuto de silencio por los secuestrados? Entendamos también que estamos hablando de personas que están siendo procesadas por la Justicia argentina", deslizó el canciller.

En ese marco, el funcionario aclaró que "al final de cuentas celebramos que Nahuel este acá", pero subrayó: "Que digan que no hicimos nada es parte de la utilización política en la que no vamos a caer".

De acuerdo a las revelaciones de Quirno, la Cancillería averiguó la noticia sobre la liberación de Gallo a través de los países aliados, pero indicó que el Gobierno tenía todo el operativo logístico preparado para cuando surgiera la oportunidad de actuar. A falta de la liberación del otro argentino detenido en Venezuela, Germán Giuliani, el Ejecutivo se encuentra a la espera de poder ponerlo en práctica.