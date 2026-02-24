El Gobierno firmó un Memorándum de Entendimiento con Israel para ampliar el intercambio bilateral

Así lo anunció el canciller Pablo Quirno, quien firmó el memorándum junto al Ministro de Turismo de Israel, Haim Katz.

Este martes, el Gobierno argentino firmó un Memorándum de Entendimiento con Israel para ampliar el intercambio entre ambos países. El documento llevó las rúbricas del Ministro de Turismo israelí, Haim Katz, y el canciller Pablo Quirno, quien hizo el anuncio en redes sociales.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto explicó que el objetivo de este memorándum es "ampliar el intercambio entre ambos países, impulsar la innovación en productos y servicios, y generar nuevas fuentes de empleo en el sector".

A su vez, precisó que "el acuerdo promueve inversiones, fortalece la articulación entre nuestros sectores privados y potencia la promoción de destinos".

"Este es un paso más para profundizar la relación bilateral y generar nuevas oportunidades de crecimiento para la Argentina e Israel", expresó Pablo Quirno en su cuenta de X (ex Twitter).

image El memorándum en medio de los planes de conectar Buenos Aires y Tel Aviv Esta firma es parte de una estrategia más amplia de acercamiento bilateral. Durante la visita oficial del Presidente Javier Milei a Israel en junio de 2025, se anunció la apertura de una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, prevista para entrar en operaciones en 2026. Esa conexión directa, que eliminará la necesidad de escalas, se perfila como un catalizador clave para el crecimiento del flujo turístico y los lazos económicos entre ambos países.