Javier Milei invitó a legisladores a comer un asado en Olivos tras su discurso en el Congreso

El presidente Javier Milei invitó a cenar a diputados y senadores de La Libertad Avanza, al término de su discurso este domingo por la noche en el Congreso , en el marco de la apertura de sesiones ordinarias.

El agasajo será en la Quinta de Olivos y el menú será asado. Cada legislador y funcionario presente "deberá pagar su parte" , consignaron fuentes oficiales a MDZ .

Se prevé que puedan asistir otros legisladores aliados, que fueron claves para el avance del temario oficial durante este mes de arduos debates legislativos.

En septiembre de 2024, Milei recibió en la Quinta de Olivos a los diputados que avalaron en el Congreso su veto a la movilidad jubilatoria.

En ese momento, calificó de “héroes” a los 87 legisladores que respaldaron su decisión de vetar la ley. En ese momento cada uno pagó $20.000 y se sirvió asado, ensalada y vino. Luego un mouse como postre. Concurrieron diputados de La Libertad Avanza, el PRO, del MID y cinco de la Unión Cívica Radical.

“Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el déficit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir”, señalaba el jefe de Estado en ese encuentro.

Cuándo habla Javier Milei en el Congreso

El discurso de este domingo de Milei comenzará a las 21 y será por cadena nacional. Se estima alrededor de 40 a 45 puntos de duración, de acuerdo con asesores de máxima confianza del mandatario.

Al termino, viajará con su gabinete y este grupo de diputados y senadores a la Quinta de Olivos con el objetivo de agradecer "el trabajo realizado durante las sesiones extraordinarias" y "apuntalar una cargada agenda legislativa para este año". El Ejecutivo logrará su objetivo de avanzar con la reforma laboral y los cambios en la ley penal juvenil, los dos temas centrales para el debate durante febrero.