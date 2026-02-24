Javier Milei recibió a los directivos de Visa en la Casa Rosada luego de una operación clave

Luego de la reunión de Gabinete, Javier Milei recibió a los directivos de Visa tras una operación clave para el sector de los medios de pago.

El presidente Javier Milei y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, se reunieron este martes con directivos regionales de Visa luego de la operación clave a través de la cual el gigante de las tarjetas se quedó con un negocio clave dentro del mercado de los medios de pago.

Encuentro en la Casa Rosada Además del libertario y el responsable del Central, participaron del encuentro en el despacho presidencial la gerente general de Visa para Argentina, Gabriela Renaudo; el director de Relaciones Gubernamentales para la región, Mauro Williams; y el director de Finanzas regional, Jorge Acosta.

Una reunión marcada por una operación clave Se trata de un movimiento clave en el mundo de las transacciones, ya que Prisma Medios de Pago provee servicios de procesamiento para emisores de tarjetas de crédito, débito y prepago, mientras que Newpay es un proveedor de infraestructura para la red de cajeros automáticos Banelco y la plataforma de pago de facturas PagoMisCuentas.

"La operación, sujeta a condiciones de cierre, apunta a fortalecer la infraestructura de pagos digitales en el país, incorporar tecnologías avanzadas como tokenización y autenticación biométrica, y acelerar la adopción de soluciones innovadoras para consumidores y comercios", enfatizaron desde el Gobierno a través de una comunicación oficial.