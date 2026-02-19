Visa juega fuerte y compra dos empresas clave en el procesamiento de pagos

La multinacional de medios de pago Visa anunció la firma de un acuerdo para adquirir las empresas Prisma Medios de Pago y Newpay , actualmente controladas por el fondo Advent International . La operación apunta a consolidarse como uno de los líderes del sistema de pagos en el país y acelerar la adopción de soluciones digitales.

Prisma es uno de los principales procesadores de pagos para emisores de tarjetas de crédito, débito y prepago en Argentina, mientras que Newpay opera infraestructura clave del sistema financiero, entre ellas la red de cajeros automáticos Banelco y la plataforma de pago de servicios PagoMisCuentas, además de soluciones de pagos en tiempo real.

Según informó la compañía, la integración de las plataformas de Prisma y Newpay con la red global de Visa permitirá desplegar tecnologías como tokenización, autenticación biométrica, herramientas avanzadas de gestión de riesgo y soluciones de comercio basadas en inteligencia artificial.

El esquema contempla procesamiento “agnóstico”, es decir, compatible con cualquier marca de tarjeta que opere en Prisma y con todos los métodos de pago disponibles en Newpay, lo que ampliaría la interoperabilidad dentro del ecosistema local.

Ryan McInerney, CEO global de Visa , señaló que la operación “fortalecerá las relaciones con los clientes y promoverá la innovación en todo el ecosistema de pagos”, al combinar la experiencia local de las compañías adquiridas con la tecnología internacional del grupo.

cajero automatico banelco (1).JPG ALF PONCE / MDZ

Por su parte, Gabriela Renaudo, Group Country Manager de Visa Argentina y Cono Sur, afirmó que existen “oportunidades significativas para expandir la adopción de pagos digitales y modernizar la infraestructura de servicios financieros en el país”, y destacó que la inversión refleja el compromiso de la empresa con el crecimiento del mercado argentino.

La transacción está sujeta al cumplimiento de condiciones habituales de cierre y se prevé que se complete durante el segundo trimestre fiscal de Visa 2026, equivalente al primer trimestre calendario del año.

Desde la compañía aclararon que Payway no forma parte de la operación y continuará bajo propiedad de fondos administrados por Advent.

Dos empresas clave del sistema de pagos

Prisma es uno de los principales jugadores del sistema de pagos argentino. Su core business es el procesamiento de tarjetas de crédito, débito y prepago para entidades financieras emisoras. Opera la infraestructura que autoriza, compensa y liquida millones de transacciones electrónicas en todo el país. Su plataforma opera de manera “agnóstica”, es decir, puede procesar transacciones de distintas marcas de tarjetas.

Newpay administra la operación de la red de cajeros automáticos Banelco y la plataforma de pago de facturas PagoMisCuentas, además de diversos servicios de pagos en tiempo real e infraestructura para transferencias y procesamiento multired.