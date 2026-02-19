El Gobierno habilitó a las Alycs a captar los "dólares del colchón"

El Gobierno habilitó los depósitos en efectivo en cuentas bancarias de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs), con el objetivo de impulsar el ingreso de los dólares del colchón.

La Comisión Nacional de Valores ( CNV ) aprobó la RG N°1108, por medio de la cual adecúa su normativa a las disposiciones establecidas en la Ley N° 27.799 de Inocencia Fiscal y su Decreto reglamentario N° 93/2026.

Así, el oficialismo suma canales para promover el uso de las divisas que se encuentran fuera del sistema, y que algunas entidades bancarias se resisten a implementar.

"A partir de este cambio normativo de la CNV, las Alycs podrán captar 'dólares del colchón'. El objetivo es que, al igual que las sociedades de inversión de los bancos, desarrollen fondos de diferente tipo para su cartera de ahorristas/inversores", señaló en redes sociales el ministro de Economía, Luis Caputo.

Y agregó: "Fondos que financien pymes, proyectos de infraestructura, consumo, etc. El desarrollo de un mercado de capitales doméstico robusto, será una fuente de canalización del ahorro hacia la inversión en la economía real, CRUCIAL para el crecimiento económico sostenido de nuestro país".

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, destacó que “el ingreso de fondos y activos al sistema financiero argentino es fundamental para el crecimiento del mercado de capitales”.

En este sentido, quienes opten por invertir sus fondos a través del mercado de capitales o Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs) podrán realizar:

a) Depósitos en efectivo en las cuentas bancarias de los ALyCs, de los agentes intervinientes en la colocación de FCI y de los PSAVs.

b) Transferencia de valores negociables desde y hacia subcuentas comitentes abiertas bajo su titularidad o cotitularidad en los agentes intervinientes en la colocación de FCI o en los ALyC.

c) Transferencia de Activos Virtuales desde y hacia cuentas abiertas bajo su titularidad o cotitularidad en los PSAVs inscriptos en CNV.

La necesidad del equipo económico que entren al sistema los dólares del colchón

El equipo económico necesita que circulen esos dólares para lograr remonetizar la economía. Así, el freno a la emisión de pesos no condiciones la actividad económica.