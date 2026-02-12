A cuánto cotiza el dólar tras la media sanción de la reforma laboral y la licitación del Tesoro

La expectativa de la city se posa en la reacción del mercado cambiario en la apertura de este jueves. A cuánto abre las cotizaciones del dólar.

Tras un miércoles donde el mercado seguía de cerca los pasos del Gobierno, el dólar abre la rueda de este jueves con tendencia bajista. Cabe remarcar que desde comienzo de año el tipo de cambio se mantiene en una pax cambiaria.

En la madrugada de este jueves, el Senado dio media sanción al proyecto de reforma laboral . A su vez, el Tesoro logró ayer un rollover del 123% en la primera licitacion de febrero de la deuda en pesos.

En ese contexto, la expectativa se posa en la reacción del mercado cambiario en la apertura de este jueves. El dólar oficial minorista se vende a $1.420 en la pizarra del Banco Nación, una caída de $5.

Por su parte, el tipo de cambio oficial mayorista se encuentra en $1.400.

A cuánto cotizan los dólares paralelos En cuanto a las cotizaciones paralelas, el dólar blue se negocia a $1.435.