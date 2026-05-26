Fuerte suba del dólar blue tras el fin de semana largo

El dólar oficial subió levemente, pero el blue tuvo una intensa suba este martes en el primer día hábil de la semana tras el feriado del 25 de mayo.

Luego de un fin de semana largo marcado por el lunes feriado por el 25 de Mayo en toda la Argentina, los mercados reabrieron este martes con intensos movimientos pese a la estabilidad que mantuvieron en las primeras horas de la mañana. Tanto el dólar oficial como el dólar blue experimentarios cambios en sus cotizaciones.

El dólar oficial cerró este martes a $1380 para la compra y $1430 para la venta, con una suba de $5 respecto del cierre del pasado viernes, antes del inicio del fin de semana largo. Se trata de un incremento del 0,36% en promedio según revelaron las pantallas del Banco Nación.

dolar El dólar sube.

Estos cambios y variaciones en los precios se producen en medio de que se conoció que el Gobierno envió al Congreso el proyecto del Super RIGI para potenciar inversiones y que también está trabajando para implementar cambios en la Ley de Inocencia Fiscal, conocida también como la de los dólares del colchón.

Al mismo tiempo, este martes se conocieron las ideas que tiene el Fondo Monetario Internacional respecto del Banco Central, tal y como dio a conocer MDZ Online.