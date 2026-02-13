Economía: bajan las tasas, pero caen salarios e industria

Análisis en la economía: baja de la Badlar, compra de dólares e ingreso árabe a Vaca Muerta. Mientras el salario real y la capacidad industrial en retroceso.

El columnista económico Carlos Burgueño analizó en MDZ Radio los principales indicadores que hoy definen el rumbo de la economía argentina. Destacó la baja de la tasa de interés y la compra de dólares como señales financieras positivas, pero advirtió sobre la caída del salario real y el deterioro de la actividad industrial.

Escuchá la columna completa en MDZ Radio: 13-02-2026 - MC - COLUMNA CARLOS BURGUEÑO Baja de tasas y compras de dólares Como dato positivo, destacó la dinámica del Banco Central: “Desde hace ya muchas jornadas que tenés las compras de dólares del Banco Central, que ayer fueron 141 millones de dólares”. A eso sumó la evolución de la tasa Badlar: “La Badlar es la tasa de interés entre bancos. Un banco le presta plata a otro, pesos, y por ese movimiento le cobra una tasa de interés. Bueno, esa tasa de interés está en 28,69%, o sea, 28,7%, con lo cual ayer perforó de manera fuerte el 30%”.

Remarcó la relevancia de esa baja: “Cuanto más caro es este crédito, más te trasladan a vos la tasa de interés para un crédito, y viceversa. Todavía no se está percibiendo precisamente ese fenómeno, que se reduzca la tasa de interés al público, sobre todo a pymes, pero es la tendencia”.

Inversión árabe y salto estratégico en Vaca Muerta En materia energética, subrayó el acuerdo de YPF para desarrollar LNG (gas natural licuado): “Los Emiratos Árabes ingresan en Vaca Muerta por primera vez, de manera indirecta, no con un pozo, no con un yacimiento, sino con una sociedad con YPF para exportar LNG”. Y agregó: “Cuando vos tenés los capitales árabes, en cualquiera de sus variantes, ya Vaca Muerta empieza en otra etapa. Y positiva, obviamente”. Según precisó, “el piso de acá a 5 años son 30 mil millones de dólares de exportaciones”.

Caída del salario real y consumo debilitado En contraste, los datos del Indec reflejan deterioro en ingresos y actividad. “Los salarios en promedio del año pasado cayeron un 2%. O sea, la Argentina, el poder adquisitivo de los argentinos en el 2025 perdió”. Detalló que “los que más perdieron son los empleados públicos” y que “los salarios, lo que se gana, viene para atrás, y bastante para atrás”.