La situación económica condiciona el voto, complica al gobierno de Milei y redefine la oposición

El desgaste de la situación económica impacta en las expectativas sociales y electorales de cara al 2027. Así lo planteó el director y fundador de Zentrix Consultora, Claudio Montiel , en diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio, al analizar un relevamiento realizado en mayo.

Según explicó, la economía es la principal preocupación de la ciudadanía y “ocupa más del 60% de las respuestas” al momento de definir el voto futuro.

26-05-2026 - MC - LIC. CLAUDIO MONTIEL - DIRECTOR Y FUNDADOR DE ZENTRIX CONSULTORA - Desgaste de la gestión económica - encuesta

Montiel sostuvo que el estudio detectó “una situación de la micro, de la situación personal de la gente, bastante negativa” y advirtió que ese deterioro “ha venido creciendo sistemáticamente”. En ese sentido, explicó que también se profundizó el pesimismo respecto al futuro del país: “Cuando esos dos números empiezan a acercar en negatividad, es decir, cuando tu corto plazo y tu mediano plazo se empiezan a volver negativos, bueno, empieza a ser una señal de alerta para decir, bueno, hay algo que se está rompiendo en el ahora que también te hace tener una visión pesimista del futuro”.

El consultor remarcó que el principal factor detrás de ese malestar es la situación cotidiana de los ingresos. “La gente te dice no alcanzo a llegar a fin de mes, porque mi salario pierde contra la inflación”, afirmó. Además, señaló que el descontento también alcanza a votantes del oficialismo: “El 60% de los que votaron a Milei o a sus repartidos provinciales dicen que su salario pierde contra la inflación”.

La economía, eje central del voto hacia 2027

Montiel indicó que el panorama económico ya empieza a influir en las expectativas electorales. “Cuando le preguntás a las personas cuál sería su principal motivación, bueno, la economía es la principal, o sea, no hay una cuestión partidaria, no hay una cuestión de propuestas, hay una cuestión netamente económica, tanto personal como del país”, aseguró.

En ese marco, advirtió que “si vos tenés una economía muy golpeada hoy y la mayoría de la gente te está diciendo ‘yo voy a mirar cómo está mi economía dentro de un año’, bueno, es importante pensar que algo tendrá que resolverse en ese tiempo”.

El analista comparó el contexto actual con otros terceros años de gestión presidencial y sostuvo que suelen ser momentos críticos para los oficialismos. “Es cuando ya no tenés excusas, cuando ya es netamente tu modelo, tu modelo económico, tu modelo político, y ya llega un punto en el que la gente dice, bueno, necesito que me empieces a dar alguna respuesta”, afirmó.

Myriam Bregman aparece como una de las principales figuras opositoras

Pese a las dificultades económicas señaladas en el informe, Montiel consideró que hoy Javier Milei seguiría imponiéndose en una elección nacional. “Si hoy fuesen las elecciones a nivel nacional yo creo que Javier Milei volvería a ganar las elecciones sin duda”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que “hay muchas cosas de la macro que están empezando a resolverse, pero muchas cosas de la micro que no se ven reflejadas”.

En paralelo, el consultor destacó la falta de liderazgo claro dentro de la oposición tradicional y el posicionamiento que empieza a mostrar Myriam Bregman en los relevamientos. “Nosotros le preguntamos este mes a quién identifica como principal opositor al gobierno de Milei y te dicen Axel Kicillof en primer lugar, pero en segundo lugar, y no es menor, identifican a Myriam Bregman”, explicó.

Montiel sostuvo que el crecimiento de la dirigente de izquierda responde a que “la gente está buscando discursos con ideas claras”. En esa línea, agregó: “Ella tiene una idea clara y la gente está buscando discursos con ideas claras. El peronismo está discutiendo si Cristina es buena, si es mala, si Axel es bueno”.

Además, aseguró que la referente del Frente de Izquierda mantiene niveles altos de imagen positiva. “Comparamos nuestros datos con una de las principales encuestadoras de la región que es AtlasIntel y Bloomberg y prácticamente nos dio el mismo número, 47% de imagen positiva. Este mes la volvimos a medir y nos dio 44,8”, detalló.