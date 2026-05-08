Encuesta: la economía golpea al Gobierno, pero un dato ilusiona a Milei

La consultora y analista política Martha Reale aseguró que el Gobierno nacional muestra una recuperación en términos electorales, aunque persiste un deterioro en los indicadores sociales y económicos. La especialista analizó una encuesta nacional que refleja una sociedad “más definida y más polarizada”.

En diálogo con Eduardo Ripari en After Office por la 105.5 FM MDZ Radio , Reale presentó los resultados de un relevamiento realizado entre fines de marzo y abril, en el que se compararon variables como imagen presidencial, aprobación de gestión, intención de voto y expectativas económicas.

“El estudio dice marzo versus abril. Nos interesaba contrastar los datos de abril con los datos de marzo”, señaló Reale, y explicó que el relevamiento previo había mostrado “una caída en la imagen de Milei, en su imagen personal, en la aprobación de la gestión y en los niveles de optimismo”.

La analista sostuvo que en abril se observó una recomposición parcial del oficialismo, aunque acompañada de un crecimiento del rechazo. “Nos encontramos con una imagen del presidente que crece en los extremos. Mejora su imagen positiva, pero a la vez empeora la negativa y el crecimiento de la negativa es superior al de la positiva”, afirmó. En ese sentido, indicó que “se genera una imagen neta peor para Javier Milei que la que tenía en marzo”.

Además, consideró que “es alentador” para el Gobierno el repunte “en términos de imagen, de aprobación y de intención de voto”, aunque advirtió que “la imagen negativa del presidente, la desaprobación de gestión y el pesimismo estén por encima del 50% es un dato claramente negativo y preocupante para el Gobierno”.

La economía y el malestar social

Reale remarcó que el principal factor detrás del deterioro social continúa siendo la situación económica. “Sigue siendo lo económico, claramente sigue siendo lo económico”, afirmó. Según detalló, el ranking de preocupaciones ciudadanas está encabezado por “la pérdida de poder adquisitivo, eso de no me alcanza el dinero”, seguido por “la preocupación por el empleo”.

En tercer lugar aparece la inseguridad y luego “la inquietud por el aumento de las tarifas de servicios públicos”. “La ciudadanía está empezando a visualizar que el aumento en las tarifas le impacta mucho más en el bolsillo”, sostuvo. También señaló que “la corrupción nunca es un driver del mal humor social”, aunque sí funciona “como amplificador”.

Sobre el impacto del denominado “caso Adorni”, la consultora consideró que el tema “explica el aumento en la negatividad, en los indicadores negativos del Gobierno”, aunque aclaró que sería “peligroso” concentrar toda la atención allí y no en “el impacto del programa económico”.

“Lo que hay es una sociedad más definida y más polarizada”, resumió. Según explicó, el estudio refleja “menos indecisos y más definiciones”, con un escenario en el que crecen tanto los apoyos como los rechazos al oficialismo.

Una tercera fuerza sin representación

En el plano electoral, Reale sostuvo que el relevamiento detectó un sector social que busca una alternativa distinta tanto al kirchnerismo como al mileísmo. “Hay una porción de la sociedad que ronda el 12%, pero podría proyectarse alrededor del 15%, que está buscando otra cosa”, explicó.

Sin embargo, aclaró que “no hay ningún dirigente en este momento en condiciones de capitalizarlo”. Aun así, consideró que el oficialismo busca aprovechar la fragmentación opositora para intentar ganar en primera vuelta. “El objetivo de este gobierno siempre fue intentar conseguir ganar en primera vuelta”, señaló.

Sobre las posibilidades electorales del presidente, indicó que "hoy tiene un piso alto, promedio al 40%, pero el riesgo que corre es que eso también se convierta en su techo”. Y agregó: “Dependerá mucho de cómo resulte el programa económico de Javier Milei”.

Finalmente, al referirse a Mendoza, sostuvo que el presidente mantiene “niveles de popularidad altos”, pese a registrar “una caída en la imagen de alrededor de cinco puntos”, y aseguró que el escenario provincial “está totalmente abierto”.