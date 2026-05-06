Ránking de gobernadores: quién lidera, quiénes suben y cuáles son los peor valorados por su gestión

La encuesta de mayo muestra un escenario de fuerte respaldo a los gobernadores, con todos por encima del 40% de imagen positiva.

El mapa político de las provincias volvió a mostrar una foto llamativa: los gobernadores mantienen niveles de aprobación altos y, en ese contexto, el neuquino Rolando Figueroa alcanzó por primera vez el primer puesto del ránking nacional de imagen positiva.

El dato surge de la última encuesta de CB Consultora Opinión Pública, realizado entre el 1 y el 4 de mayo, con muestras de entre 882 y 1.175 casos por provincia y un margen de error de entre +/- 2,9% y 3,3%. El estudio consolida una tendencia que se repite: los mandatarios provinciales logran mejor valoración en sus distritos que las principales figuras de la política nacional, como Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri.

Rolando Figueroa, que en 2023 rompió la hegemonía del Movimiento Popular Neuquino tras más de seis décadas en el poder, encabeza ahora el ránking con un 56,1% de imagen positiva. Detrás se ubican Claudio Poggi (55,7%), de San Luis; y Osvaldo Jaldo (55,1%), de Tucumán, completando un podio con fuerte respaldo local.

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En el otro extremo, los niveles más bajos —aunque sin perforar el piso del 40%— corresponden al rionegrino Alberto Weretilneck (41,8%), el riojano Ricardo Quintela (42,5%) y el gobernador bonaerense Axel Kicillof (43,1%). En estos casos, además, se observa un diferencial negativo entre imagen positiva y negativa.