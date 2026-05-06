Cuándo comenzarán las megaobras del Tren de Cercanías, el Acceso Este y el Acceso Sur

El Gobierno Provincial anunció que el segundo semestre de este 2026 será importante en materia de obras públicas, que se concentrarán en Mendoza a raíz de las licitaciones ya concluidas -o casi- con los U$S 1.023 millones de los fondos del resarcimiento por los perjuicios de la Promoción Industrial.

Los próximos meses serán importantes, particularmente para la zona del Gran Mendoza, con dos obras viales clave y a su vez complejas, que generarán a futuro mejoras de conectividad, pero en el mientras tanto, problemas de tránsito.

Hacemos referencia a la construcción de la tercera trocha del Acceso Este (ruta 22 exruta 7) en zona de Guaymallén; y también la ampliación del Acceso Sur, en zona de Luján de Cuyo.

A su vez, se prevé la realización de obras importantes de conectividad, como el Tren de Cercanías , que vincularán mediante triplas la zona Este (Junín y San Martín) con Maipú y Luján de Cuyo.

Comienzan las obras en el Acceso Este

Por un lado, mencionó que el Acceso Este, en la zona de Maipú (entre Lamadrid y Arturo González), arrancó en mayo con los primeros trabajos por parte de las empresas que ganaron las licitaciones (Cartellone por un lado y el otro tramo).

Sobre esta obra, se espera que el plazo de obra finalice en mayo del año que viene. Además, en paralelo, el municipio de Maipú está cerca también de la adjudicación de los trabajos de las calles colectoras que también se realizarán para tener espacios alternativos a la ruta, que se "repagará" a través del cobro de peajes.

En tanto, el tramo urbano de Guaymallén, que es el más complejo, arrancará en junio, según las proyecciones de la Subsecretaría de Infraestructura. La obra la ganó la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Ayfra - Green.

Cartelería Obra Acceso Este Walter Moreno/MDZ

"Nosotros habíamos licitado la obra con un plazo de ejecución de 30 meses, y ellos propusieron una alternativa de 22 meses", dijo Baduí, por lo que podría estar finalizada en abril del 2028, si no hay contratiempos y si efectivamente arranca el mes que viene.

carteleria obra acceso este Walter Moreno/MDZ

Agregó que "esa ruta, como ya es provincial (ahora ruta 22) y ya está el informe de de preadjudicación, ahora el proceso va a Fiscalía de Estado y después a Asesoría de Gobierno, por lo que le queda como un mes de trámite interno. Una vez que termine esas instancias de control, esperamos, siendo auspiciosos, estar comenzando los primeros días de junio y que se empiecen a ver lo los primeros trabajos en este tramo tan urbano que tiene ese sector", adelantó.

Cuándo arranca el Acceso Sur

Por otro lado, Baduí también hizo mención a los trabajos que se vienen del Acceso Sur (ruta 40), con la obra de la ampliación de la tercera trocha entre calle Juan José Paso y Azcuénaga, que es una etapa de 22 meses de obra; y el de Azcuénaga hasta el cruce con la ruta 7 (Variante Palmira-Agrelo), que serán 12 meses.

No obstante, a diferencia del Acceso Este, se espera que recién las obras arranquen a fines de julio o principios de agosto.

"Esa jurisdicción (ruta 40) sigue siendo nacional, por lo tanto, tiene que pasar este informe de preadjudicación por las instancias locales pero también tiene que ir a Vialidad Nacional a que termine de aprobar todo el acto administrativo que hemos hecho".

Acceso Sur obras primera etapa Zonda Fotos

Por otro lado, las empresas que ganaron la licitación, que son Ceosa para el tramo de la tercera trocha y Da Fré e Ivica y Dumandzic en el segundo tramo, "tienen que presentar los proyectos ejecutivos de los puentes que tienen que ser aprobados por Vialidad Nacional". Estos serán el de calle Malabia, otro en Castro Barros y el tercer puente unirá la calle Zapiola.

"Si todo va bien, recién en agosto o último trimestre de este año se va a ver la obra con el Acceso Sur intervenido y con la complicación propia que la obra va a traer".

A la espera del Tren de Cercanías

Con relación al Tren de Cercanías, las obras de reconstrucción de la traza, que es la que se utilizó con lo que fue el viejo Trasandino, fue adjudicada también a la empresa Ceosa. En este caso, la idea del Gobierno es que los trabajos (en el tramo de Junín y San Martín hasta la estación Gutiérrez) comiencen en 60 días, por lo que podría ser en julio también, iniciado el segundo semestre.

Luego de esto seguirán las etapas dos y tres, que son las que se anunciaron este viernes como ampliación, que conectarán la traza desde la estación Gutiérrez hasta la zona de Vieytes primero y luego hasta San Martín y Bulnes, a metros de la proyectada estación del Metrotranvía llamada Pueyrredón.

Tren de cercanías

"Fue adjudicada una oferta alternativa que, de 33 kilómetros pasamos a 45 kilómetros de traza, con 12 kilómetros y medio más que se hacen. Ahora pasará a tener por su trayecto 19 paradores, y va a terminar en el parador Pueyrredón, como cabecera final en en Luján de Cuyo, que ese va a ser un nodo, porque ahí también pasa el Metrotranvía", explicó Baduí.

Agregó que, en este caso, el dictamen de Fiscalía de Estado del Tren de Cercanías "ya lo tenemos a favor", por lo que ahora falta la instancia de Contaduría General y de Asesoría de Gobierno. "Esta semana ya arrancamos con las reuniones de trabajo del tren, teniendo ya el el aval de Fiscalía de Estado", agregó.

Cuándo comenzarán las obras en Mendoza