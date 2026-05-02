Un gigante chino y una conocida empresa local construirán el Tren de Cercanías

El Gobierno Provincial anunció este viernes que ampliará la obra proyectada del Tren de Cercanías, una de las apuestas más ambiciosas en materia de transporte de Mendoza , que unirá la zona Este con el Gran Mendoza.

La novedad es que, además de la extensión del tren, que en vez de llegar al departamento de Maipú se extenderá incluso hasta Luján de Cuyo (a la zona de Chacras de Coria), ya se conocieron quiénes serán las empresas que tendrán la concesión, construcción y también la provisión del material rodante.

Desde el Poder Ejecutivo confirmaron que Ceosa ganó dos de las tres licitaciones que se llevaron a cabo.

Por un lado, la empresa -que ha realizado la construcción del Metrotranvía- se encargará tanto de la reconstrucción de las vías e infraestructura; así como también de la concesión del servicio de trenes por 15 años.

En tanto, el gigante chino CRRC Tangshan Co. Ltd, ganó la licitación de provisión del material rodante que transportará a más de 500 pasajeros por tripla.

Ampliación del Tren de Cercanías

Marité Baduí, subsecretaria de Infraestructura, señaló que se han adicionado 12 kilómetros más a la obra, totalizando 45 kilómetros en total, y que esta nueva extensión "cubre toda la zona sur del departamento de Maipú, llegando a Luján de Cuyo, a la calle Pueyrredón (donde estará la nueva estación del Metrotranvía).

Tren de cercanías

"El recorrido comenzará desde La Colonia en Junín, hasta la estación Gutiérrez en Maipú con 8 paradas", dijo. Pero agregó que desde allí, el Tren de Cercanías se dirigirá por la zona del Parque Metropolitano hasta la zona de calle Vieytes, con 8 paradas más; y desde Vieytes hasta Pueyrredón (en Luján), con 3 paradas más. "Totalizará con 19 paradas en todo el Tren de Cercanías", lanzó.

Aún así, con esos 12 kilómetros adicionales, Baduí celebró que "seguimos igualmente un 3,9% por debajo del presupuesto oficial actualizado". "Es decir, que con la plata que habíamos estimado, estamos haciendo 12 kilómetros más, cubriendo una zona muy densificada del departamento de Maipú, algo que que también que ha sido pedido y que seguramente se ha agradecido en ese sentido", sostuvo.

Con este replanteo, la obra, una vez que comiencen los trabajos, se dividirán en estos 3 tramos mencionados:

La Colonia (Junín) - Gutiérrez (Maipú)

Gutiérrez (Maipú) - Vieytes (Maipú)

Vieytes (Maipú) - Nueva Estación Pueyrredón (Luján)

En tanto, Esteban Allasino, intendente de Luján, sostuvo que "se tomará una vía existente que nos va a llevar desde el Parque Metropolitano en Maipú, cerca de donde está el arena Maipú y esos otros puntos de atracción, hasta Chacras de Coria" (hasta la estación Pueyrredón).

"Todo esto será una conexión este-oeste, y los lujaninos estamos muy entusiasmados porque nuestra conectividad mejorará. Todo esto va a permitir movernos más rápido, más seguros y, evidentemente, donde hay movimiento se generarán oportunidades de trabajo, de inversión, y de ahí él derrame el empleo", auguró.

Ceosa, la gran ganadora

Baduí indicó que la construcción estará a cargo de Ceosa, "que fue la empresa que presentó la oferta más conveniente, y junto con esta alternativa nos ha permitido ampliar a 45 kilómetros el recorrido". También ocurrirá lo mismo con la concesión del servicio por 15 años.

Ceosa, al ganar la licitación del Tren de Cercanías, manejará todas las obras ferroviarias actuales de la provincia. Además, mantiene una buena porción de obras en Mendoza (acaba de ganar la megaobra del Acceso Sur) y es la que ganó también la concesión (con Mendotravel) de la explotación de parte de la costa sur de Potrerillos, además de otras inversiones viales.

pozos obras tormenta godoy cruz vías metrotranvía (5) Ceosa realiza las obras del Metrotranvía. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Rubro 1: construcción

Con respecto al rubro de la infraestructura ferroviaria, se incluye la renovación total de los 45 kilómetros de vía, la intervención de más de 30 pasos a nivel, instalación de barreras, señalización, laberintos peatonales y la puesta en valor de obras de arte como alcantarillas y terraplenes.

Porreta apuesta a un viejo conocido. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Fernando Porreta, director de grupo Ceosa. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Ceosa había obtenido la oferta más atractiva del rubro, un 42,4% por debajo de lo estipulado, con un total de $106.058 millones. Fue por eso que se extendieron de 33 a 45 kilómetros de vía, con un nuevo presupuesto (que quedó un 3% por debajo del Presupuesto oficial, que fue de $184.201 millones)

Rubro 2: concesión

Con referencia la operación y mantenimiento de servicio, con propuestas técnicas y comerciales, que incluyen la explotación de servicios complementarios de las estaciones. La concesión será por 15 años.

Ceosa tuvo también la oferta más competitiva, con una propuesta inicial de costo por kilómetro recorrido de $26.530, un número que fue un 31,5% por abajo del presupuesto oficial (antes de su actualización).

La concesión prevista para el Tren de Cercanías tiene el mismo sistema de cobro que se tiene para el servicio de transporte público de pasajeros, tanto de los micros como así también del Metrotranvía: el costo por kilómetro recorrido. "Es una unidad de medida que se toma a nivel mundial", indicaron desde el área de Transporte de la provincia.

El gigante chino que venderá las triplas

Rubro 3: material rodante

En el rubro de la provisión del material rodante aparece como gran ganadora a CRRC Tangshan Company, que no había ofrecido la mejor oferta (la empresa ofreció un presupuesto de $28.080 millones, mientras que Material Ferroviario SA había quedado primera, con una oferta de $27.103 millones).

Este rubro contempla tres nuevas formaciones (triplas), cada una con capacidad para 506 pasajeros (210 sentados y 296 de pie).

CRRC Tangshan Co. Ltd se especializa en la fabricación de material rodante y locomotoras.

image Los trenes ligeros de CRRC en Jujuy.

Su empresa matriz es CRRC Group, propiedad del Estado chino que surgió luego de la fusión en 2015 de CNR Corporation (China National Railways) y CSR Corporation (China South Locomotive & Rolling Stock), lo que la convirtió en la mayor fabricante de material rodante ferroviario del mundo y controló más del 90% del mercado chino.

Además de su propio país, la empresa ha participado en licitaciones y ventas en varios países del mundo (Argentina, Chile, Alemania, Turquía, Portugal, Costa Rica, Vietnam, Singapur, Venezuela, Australia, Tanzania, Albania, Irán, Turkmenistán y Siria, entre otros) y ha fabricado desde locomotoras y unidades de tren eléctrica y diésel, hasta los conocidos trenes de alta velocidad, que llegan a velocidades de hasta 380 km/h.

En Argentina, la CNR Changchun Railway, empresa subsidiaria de la CRRC, proveyó formaciones en la Línea A del subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Lo mismo pasó con otra subsidiaria (CRRC Sifang) con 25 formaciones de trenes eléctricos para la Línea Sarmiento, 30 formaciones para la Línea Mitre y 24 locomotoras y 160 coches para la Línea San Martín.

También proveyó trenes ligeros para el trayecto de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy), con la CRRC Sifang.

Una de las últimas participaciones en nuestro país por parte de la china CRRC fue la venta de 50 triplas para servicios regionales de Trenes Argentinos Operaciones (Sofse).

Las triplas del Tren de Cercanías

Cada una de las triplas (formaciones) del Tren de Cercanías estará compuesta por tres coches de trocha ancha (1.676 mm), con una longitud total que no superará los 95 metros, y una configuración definida: dos coches motrices en los extremos y un coche remolcado en el centro.

La capacidad total de transporte alcanzará los 506 pasajeros por tripla (210 sentados y 296 de pie), distribuidos entre los tres coches (168 en las formaciones de los extremos y 170 en la del medio), superando ampliamente el piso mínimo exigido de 300 personas del pliego.

Se realizarán obras en el ramal Tigre de la línea Mitre Foto: Tren Mitre El Tren de Cercanías tendrá formaciones similares a las de la línea Mitre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: Tren Mitre

El pliego establece que el oferente deberá cotizar material rodante, que cumpla con toda la normativa ferroviaria vigente en la República Argentina, incluidas las disposiciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), además de normativas internacionales.

Las DMU están pensadas para un "uso intensivo": recorrerán en promedio 120.000 kilómetros por año, con un ciclo de mantenimiento pesado previsto a los 10 años, o al alcanzar 1,2 millones de kilómetros.

De acuerdo a los plazos de entrega, la licitación contempla un esquema escalonado, ya que las dos primeras unidades deberán ser entregadas "en condiciones de prueba" a los 11 meses desde el pago del anticipo, que será del 30% del contrato.

La tercera unidad se entregará a los 14 meses del pago del anticipo y todo el material rodante deberá ser entregado en la Estación General Libertador San Martín, en Junín, "por cuenta y cargo de la contratista".