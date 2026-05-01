Lumilagro, la empresa ejemplo de Luis Caputo y Javier Milei, contratará nuevos empleados y abrirá locales tras la polémica

Además de ser una de las marcas más conocidas de termos, Lumilagro quedó en el centro de la polémica del programa económico que lleva adelante el Gobierno en medio de la reconversión de la matriz productiva, el boom de importaciones chinas y la situación del empleo.

Incluso, tanto el presidente, Javier Milei , como el ministro de Economía, Luis Caputo , mencionan en público a la empresa como ejemplo de "caso de éxito" de compañías empresas que modificaron su funcionamiento para competir con productos del exterior y bajar precios. A su vez, colocaron a Lumilagro en contraposición a FATE, que directamente decidió cerrar la fábrica de neumáticos ante la competencia importadora.

El director ejecutivo de la empresa, Martín Nadler, defendió públicamente en recientes declaraciones el nuevo esquema de negocios que impulsa el Gobierno y sostuvo que la empresa necesitó adaptarse al nuevo contexto competitivo generado por el ingreso de productos importados. La histórica fabricante de termos quedó en el centro de la polémica tras avanzar con un cambio de estrategia en sus negocios que incluyó importaciones desde Asia y una reestructuración de su operación local.

De acuerdo a lo informado por la empresa, las incorporaciones estarán destinadas a áreas de atención al cliente, logística de distribución y operación de los nuevos puntos de venta.

"Gracias al récord de ventas que tuvimos en los últimos meses a partir del nuevo Termo Pampa, que se consolidó como el mejor del mercado y el único diseñado especialmente para tomar mate, hoy anunciamos el plan de contratación de 60 nuevos empleados", señaló la compañía.

Además, la firma también comunicó que prevé abrir tiendas propias en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Salta antes de que termine el año. En las redes sociales ya comenzaron a circular los primeros avisos de búsqueda laboral para cubrir puestos en el local que abrirá próximamente en el Shopping OH! de Recoleta.

"Con el nuevo modelo tenemos un mejor termo, a mejor precio, que generó un récord de ventas y eso nos permitió generar más trabajo", dijo Nadler.