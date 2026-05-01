Créditos hipotecarios: el mercado ve una demanda estabilizada en el segundo semestre que empuje la actividad

Los economistas observan que es necesario un repunte del crédito privado, en particular de los préstamos personales, para darle mayor impulso a la actividad económica, que crecerá a un menor ritmo que el año pasado. En ese escenario, los créditos hipotecarios aparecen como un factor dinamizador.

Según el Informe Monetario Mensual de marzo del Banco Central (BCRA), el crédito privado mostró una moderación. En tanto, el crédito hipotecario encadena ya 20 meses consecutivos de expansión, con un alza interanual del 121,1%, impulsado por los créditos UVA. De acuerdo a algunos especialistas, el canal hipotecario por ahora tracciona de forma directa la demanda de crédito personal para refacción, pero las condiciones para que eso ocurra están.

La perspectivas para las hipotecas fue uno de los debates que se dieron lugar en la Expo EFI 2026, que se llevó a cabo entre el 28 y 29 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

En el panel "Sistema financiero: El rol de la banca en una economía normalizada", representantes de la banca debatieron y dieron sus análisis al respecto. Los disertantes fueron: Silvio Margaria, director comercial del Banco Comafi; Leandro Martínez, subgerente general de área de Finanzas de Banco Provincia; y Luis Leiva, Head de Productos y Negocios de BIND. La moderación estuvo a cargo de Rubén Rabanal, Director periodístico de MDZ.

Rubén Rabanal, Director periodístico de MDZ, moderó el panel "Sistema financiero: El rol de la banca en una economía normalizada" en el marco de la Expo EFI 2026.

"Tenemos un segundo semestre en el que la demanda debería estabilizarse, Hay demanda de metro cuadrado y va a volver a arrancar"., señaló Margaria, que agregó que a "partir del crédito hipotecario" se "puede empujar la actividad", que viene con poco resto para continuar en crecimiento en los niveles que venía.

Por su parte, Martínez consideró que el préstamo hipotecario es "el mas complejo de armonizar", requiere un alineamiento entre fondeo y las condiciones macro. "O es para poco o se asume riesgos. Los bancos vamos a querer cobertura CER y quien toma la hipoteca quiere cobertura de salario", lanzó. Pero propuso una alternativa para sortear ese desfasaje en el riesgo: "Un regulador podría toare ese riesgo, ese gap lo podría cubrir un regulador y apuntalar el crédito. Son los riegos con menor mora porque requieren demasiadas condiciones". "Si es construcción nueva derrama en actividad", añadió.

"El crédito hipotecario está poco desarrollado y muy concentrado en lugares, como en CABA", sostuvo Leiva.