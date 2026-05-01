Golpe al bolsillo: uno por uno, todos los aumentos que arrancan en mayo y que presionarán a la inflación

A la espera que se conozca el proximo dato de infalción, correspondiente a abril, el bolsillo de los trabajadores recibirán un impacto en mayo, que llega con una serie de aumentos desde este viernes que pondrán presión al IPC del mes.

Las boletas de agua de AySA tendrán un incremento de 3% en el quinto mes del año para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las tarifas de agua y cloaca se ubicarán en $29.967 promedio.

Por su parte, el Gobierno fijó una suba del 5,6% para el gas. En tanto, todavía no se conocen detalles de los ajustes tarifarios para la luz en el AMBA.

Transporte

En tanto, el transporte público sufrirá un nuevo ajuste a aprtir de este viernes. Tanto los colectivos que circulan en el AMBA, como el subte en CABA, tendrán una actualización del 5,4%, al igual que los peajes.

Aunque, el gobierno bonaerense llevó la suba del boleto de colectivo a una consulta ciudadana, que cerró el viernes 24 y en las próximas horas se terminará de definir si habrá un aumento adicional.

Prepagas

En cuanto a las cuotas de medicinma prepaga, las empresas comunicaron a sus afiliados que el servicio ajustará entre un 3 y 3,9%.

Este incremento también se aplicará a los copagos.

Alquileres

En relación a los alquileres, aquellos inquilinos que mantienen contratos bajo la derogada ley de alquileres recibirán subas del 32,05%.

En tanto, los contratos firmados después del 30 de diciembre del 2023 tienen en diferentes criterios de actualización, ya sean bimestrales, trimestrales, semestrales o anuales. Por ejemplo, un inquilino que firmó contrato en mayo de 2025, con actualizaciones anuales en base al IPC, tendría un ajuste del 33,38%.

Internet y telefonía

En lo que respecta a telefonía, algunas empresas de telefonía ya confirmaron aumentos en torno al 3,5% para las facturas emitidas de los planes móviles.