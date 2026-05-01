Dato negativo: cuánto cayeron las ventas de autos en abril

Pese a los descuentos y promociones. los patentamientos de 0km tuvieron una baja respecto a un año atrás. Desde ACARA destacan que la tendencia de los precios es decreciente.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el número de vehículos patentados durante abril de 2026 ascendió a 47.564 unidades, lo que representa una baja del 13,6% interanual, ya que en abril de 2025 habían registrado 55.025 unidades.

Si la comparación es contra marzo, se observa una baja del 3,3% ya que en ese pasado mes se habían registrado 49.200 unidades. De esta forma, en los cuatro meses acumulados del año se patentaron 205.114 unidades, esto es un 5,7% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 217.500 vehículos.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, señaló que "abril muestra una pequeña caída interanual, pero tal como venimos diciendo, proyectamos un 2026 muy similar a 2025 en cuanto a la cifra global de patentamientos. Lo que es importante mencionar es que el mercado se está transformando, hay una nueva oferta, con precios que se están acomodando a la baja, por la eliminación de impuestos, pero sobre todo por la competencia de nuevas marcas, entre ellas las asiáticas que han desembarcado con precios muy convenientes y gran equipamiento, y las marcas generalistas que también han sumado modelos y reconvertido sus diseños, versiones y precios".

Además, sostuvo que "el gran ganador de esta competencia es el cliente. Una macroeconomía más ordenada y un dólar quieto favorecen también a la presencia de ofertas y verdaderas oportunidades para todos. Los clientes pueden encontrar hoy mejores condiciones de compra, por eso, es importante que la gente sepa que estamos en un momento muy conveniente para adquirir un vehículo cero kilómetros".

De esta manera, se confirmó que el mercado automotor cerró un mes difícil en materia de ventas. Las fábricas y concesionarias debieron apelar a mayores descuentos para evitar que la baja de las operaciones fuera más pronunciada.