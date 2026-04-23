Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas no paran de caer

Con un consumo deprimido, las ventas en supermercados registraron en febrero de 2026 una caída del 3,1% interanual, de acuerdo con los datos de la Indec. En el acumulado del primer bimestre, la baja fue del 2,1% frente al mismo período de 2025, aunque en el segundo mes se observó una suba del 0,3% en la medición desestacionalizada.

En términos nominales, las ventas totales en supermercados alcanzaron los $2,214 billones, con un incremento nominal interanual del 23,5%. Los mayores aumentos se registraron en carnes (46,9%), verdulería y frutería (37,0%), indumentaria, calzado y textiles para el hogar (29,0%) y alimentos preparados y rotisería (28,4%).

las ventas con tarjeta de crédito se destacaron con el 43,6% de las ventas y una suba interanual del 22,2%, diez puntos por debajo de la inflación. Le siguieron las tarjetas de débito, con el 25% del total y un aumento del 10,5%.

Las ventas presenciales, en tanto, siguen representando casi la totalidad del mercado.Cconcentraron el 97,3% del total, con un canal online que representó el 2,7%.

Mayoristas sin reacción

Las ventas en autoservicios mayoristas, por su parte, mostraron en febrero una caída del 1,2% interanual, mientras que el acumulado del primer bimestre presentó una leve suba del 0,1% respecto a igual período de 2025. En la medición desestacionalizada, el índice registró una baja del 0,7% mensual.

Las ventas totales a precios corrientes en el segmento mayorista sumaron 329.001 millones de pesos, con un aumento interanual del 23,6%. Los rubros con mayores incrementos fueron carnes (62,2%), almacén (30,2%), otros (26,0%) y panadería y lácteos (23,5%).

Por medio de pago, el efectivo representó el 26,4% de las ventas, las tarjetas de débito concentraron el 15,8%, mientras que las tarjetas de crédito alcanzaron el 25,9%.

Las ventas en centros de compras (shoppings) también cayeron. En febrero de 2026, el índice a precios constantes muestra una baja de 2,1% respecto a igual mes de 2025. El acumulado de enero-febrero de 2026 presenta una disminución de 1,1% interanual. En cuanto a la medición contra el mes anterior la variación fue negativa en 1,8%.