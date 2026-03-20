El consumo no levanta: en enero la venta en supermercados cayó 1,5% en relación a diciembre

La venta en supermercados se contrajo en enero 1,5% frente al mes anterior y 1,2% en términos interanuales a precios constantes, en línea con el incremento de la inflación de los últimos meses, mientras que las ventas en autoservicios mayoristas creció 1,3%, indicó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) .

Según la Encuesta de Supermercados en términos desestacionalizados versus el mes previo, registró una desaceleración, que contrasta con el leve repunte que habían tenido las ventas en diciembre de 2025.

En la medición a precios corrientes, las ventas en cadenas de supermercados totalizaron en enero pasado 2.339.233.3 millones de pesos, lo que supone un incremento de 25,1% en comparación al mismo mes del año anterior.

Los rubros con aumentos más importantes fueron Carnes, con un salto de 49,4%, Verdulería y frutería marcando un avance de 38,3%, Alimentos preparados y rotisería con suba de 32,5% y Panadería, marcando un aumento de 27,2%.

En contraste, Electrónicos y artículos para el hogar subió sólo 5,1%, mientras que Bebidas avanzó 14,9%, Lácteos 19,4%, Artículos de limpieza y perfumería 22,4% y Almacén 23,8%.

En el ranking de productos más vendidos por rubros en supermercados, lidera Almacén con 24,7%, le sigue Artículos de limpieza con 14,1%, Carnes con 13,6%, Bebidas 12,3%, Lácteos 10,6%, Otros 8% y Verduras y frutas 5,3%.

En cuanto a los medios de pago, el plástico es el medio más elegido, avanzando la tendencia a abandonar el uso del efecto. Los pagos con tarjetas de crédito representaron el 43,1% del total, mientras que las tarjetas de débito explicaron el 25,0%, efectivo el 17,1% y otros medios de pago el 14,8%.

Refugio en el mayorista

Por su parte, la venta en autoservicios mayoristas totalizaron 339.788.704 pesos, un 25,8% más que en el mismo del año anterior a precios corrientes. Pero el dato saliente es que tanto la medición desestacionalizada como la medición a precios constantes (sin incidencia de la inflación) con enero de 2025 marcaron números en verde.

En el primer caso, la comparación con diciembre pasado fue una mejora de 0,8% mientras que en la interanual las ventas mejoraron en 1,3%.

El clásico stockeo

No es una sorpresa mayúscula por cuanto en un contexto de inflación creciente los consumidores buscan cómo "cuidar el peso", buscando stockearse a principios de mes de productos no perecederos al menor precio posibles.

Así, en el desagregado de ventas por tipo de productos lideran las compras en autoservicios mayoristas los productos de Almacén con 42,0%, seguido de Artículos de limpieza y perfumería 27,3%, más atrás Bebidas 12,7%, Otros 6,5%, cerrando el lote Lácteos con 4,8%, Carnes 3,2% y Electrónicos y artículos del hogar 2,8%.